milei-bullrich.jpg Abrazo de Milei y Bullrich anoche, en el piso de TN (Foto NA).

“Hace mucho tiempo que en Juntos por el Cambio hay ideas muy distintas. Esas ideas distintas llevaron la interna a su máxima tensión. Nosotros ganamos la interna. Esa máxima tensión mostraba dos modelos, dos formas distintas de pensar el cambio: un cambio más fuerte, más taxativo, o un cambio más morigerado, negociado con Massa, esta idea que siempre planteó Horacio de juntar al 70%”, lanzó.

“Desde mi punto de vista, vos jugás una elección. Intentás llegar al balotaje. Es un sistema de dos alternativas y no quedan tres, entonces a mí el votante me dio un voto para que yo sea presidenta. Ahora estoy planteándole al votante que quiero que el país, en el marco de las alternativas que quedaron, porque presidente tenemos que poner, yo voy a trabajar para convencer a nuestro votante que lo mejor que nos puede pasar es que el kirchnerismo no siga en el poder y hay que elegir entre Milei o Massa ”, completó.

Más tarde, en diálogo con LN+, Patricia Bullrich cuestionó que "en JxC se dijo que había libertad de elección y nosotros decidimos apoyar a un candidato. Entonces no hay quiebre en JxC, sino distintas decisiones. Ahora, si alguno se quiere adjudicar el monopolio de JxC, en todo caso nosotros podríamos adjudicarnos haber sido los que ganamos las PASO, es decir que tenemos mucha representatividad”.

morales-lousteau.jpg Gerardo Morales y Martín Lousteau dieron una conferencia de prensa en la que cuestionaron duramente a Patricia Bullrich (Foto: NA).

Después, les respondió puntualmente a los radicales que hablaron de “decisión inconsulta” y aseguró que lo que ella hizo fue lo mismo que pretendía hacer dicho espacio ayer al mediodía. “Ellos iban a anunciar 10 minutos después una posición política. Se iban a reunir solos los radicales y a anunciar su posición política”, sentenció.

Luego apuntó contra el titular de la UCR: “No creo que Gerardo Morales pueda decidir quién se queda y quién se va” de Juntos por el Cambio.

“Ellos dieron libertad de acción a su gente, tomaron una decisión. Nosotros tomamos otra. ¿Por qué la de ellos puede ser respetada y la de nosotros no?”, preguntó, a modo de reproche.

Por otra parte, la ex candidata evitó confrontar con Elisa Carrió, que también la cuestionó duramente, y dijo estar convencida de que en su fuero íntimo “Lilita” no quiere que gane Massa. “Yo la conozco”, analizó.

Luis Petri: "¿En serio me quieren expulsar?"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, arremetió contra los líderes de la UCR que solicitaron su expulsión del partido, luego de que ayer expresara su apoyo, junto a Patricia Bullrich, a la candidatura de Javier Milei.

"¿En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un Cambio en el país y enfrentar el kirchnerismo?", escribió en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), al arrobar a los referentes radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau.

En rigor, quien había pedido su expulsión de la UCR fue el presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fluispetri%2Fstatus%2F1717391134857605440&partner=&hide_thread=false En serio me quieren expulsar del radicalismo por reclamar un Cambio en el país y enfrentar el kirchnerismo? @GerardoMorales @GugaLusto pic.twitter.com/nqPeKbrXnp — Luis Petri (@luispetri) October 26, 2023

Luego, justificó su apoyo a Milei: "Creímos que teníamos que ser contundentes respecto del rumbo de la Argentina y del cambio que nosotros propusimos, pero nos ganó el que propone Milei", planteó en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Massa ganó con el 37% de los votos. Si somos espectadores, probablemente, esto derive en un quinto mandato kirchnerista", dijo. Y agregó: "Aun con los reparos que tenemos con Milei, apostamos por el cambio de los libertarios".

"Desde Juntos por el Cambio siempre sostuvimos la idea de terminar con el kirchnerismo y darle una salida a los argentinos. No podemos ser ingenuos respecto de que nuestras decisiones no tienen consecuencias electorales", completó.

Gustavo Valdés: "Nuestra candidata no logró convencer y hoy retoma la individualidad"

El gobernador correntino Gustavo Valdés responsabilizó este jueves a Patricia Bullrich por la mala elección de Juntos por el Cambio al advertir que "no logró convencer" a los votantes, al tiempo que rechazó el apoyo de la excandidata presidencial a Javier Milei.

"Nosotros impulsamos un cambio con mucha fuerza y ese cambio no llegó porque nuestro candidato no supo interpretar las propuestas que tenía la ciudadanía, no logró convencer y hoy retoma la individualidad", dijo el dirigente radical.

Al cuestionar la decisión de Bullrich de hacer público su apoyo a Milei sin debatirlo con los dirigentes de Juntos por el Cambio, Valdés cuestionó que ella y Macri "se mandaron solos" y expresaron su " posición individual".

En una entrevista con radio Mitre, Valdés, que participó en la reunión de los mandatarios provinciales que tiene el radicalismo, evitó responder si votaría por Sergio Massa o Javier Milei en el balotaje, y advirtió: "Antes teníamos una grieta y ahora tenemos una fosa en la Argentina".

"Los argentinos vamos a comenzar cayendo en la fosa si no le damos razonabilidad a la Argentina y construimos un proyecto que convoque a todos los argentinos a una unidad para salir del lugar en el que estamos", señaló Valdés.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgustavovaldesok%2Fstatus%2F1717332276717953107&partner=&hide_thread=false LOS GOBERNADORES ELECTOS Y EN EJERCICIO DE @JUNTOSCAMBIOAR RATIFICAMOS, SOSTENEMOS Y GARANTIZAMOS LA UNIDAD DE LA COALICIÓN.



Los que suscribimos este documento compartimos la profunda convicción de que Argentina puede salir de la decadencia en la que está sumida y volver a ser… pic.twitter.com/9q49dmfbrK — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) October 26, 2023

Lousteau contra Bullrich: "Es una estafa"

El senador nacional y dirigente del radicalismo Martín Lousteau volvió a salir con los tapones de punta contra Bullrich: "Habla en nombre de los seis millones de votantes de Juntos por el Cambio y es una estafa", recriminó.

"Cuando hablé con Horacio (Rodríguez Larreta), me dijo que ella (Bullrich) iba a hablar a título personal y lo primero que hizo fue hablar en nombre de los seis millones de votantes que tuvo de Juntos por el Cambio y de la fórmula consagrada en las PASO", indicó Lousteau, quien consideró que eso fue "una estafa" y le generó "vergüenza ajena".

Al referirse a la conferencia de prensa que brindó la ex ministra de Seguridad tras un encuentro privado con los principales referentes del PRO, el dirigente radical argumentó: "Soy votante de Juntos por el Cambio y en mi nombre no habló".

"Conozco un montón (de personas) que votaron a JxC y que no habló en nombre de ellos. Lo primero que me pareció eso fue una estafa y me dio vergüenza la conferencia. Me dio vergüenza ajena y propia por estar dentro de un espacio, porque la vi desdecirse de todo lo que sostuvimos en campaña", apuntó en diálogo con Radio Con Vos.

"Es muy difícil no pensar que esto, en el fondo, no es lo que perseguía Mauricio Macri desde el inicio", deslizó.

---------------------

