Milei dijo que "es algo que le puede gustar a la casta política" que lo maten en un atentado

Milei fue consultado sobre si habló al respecto con Mauricio Macri cuando lo recibió en la quinta de Olivos tras la votación. Reiteró que no lo convenció su explicación. "Él sabe muy bien el rol que tiene la Inteligencia", agregó.

Milei consideró que el rechazo al DNU implica desguarnecer a los servicios de Inteligencia en la prevención del terrorismo.

"Si llega a pasar algo en la Argentina, es responsable toda esta gente", acusó a la oposición.

Consultado sobre si se refería a la posibilidad de un nuevo atentado, citó como ejemplo "una amenaza estricta sobre mi persona" en alusión a un editorial de un diaro iraní en el que advertió que haría "pagar la enemistad" del Presidente con la nación islámica.

Sobre eso, agregó hay un presunto interés de sus opositores locales en que ocurra una cosa semejante.

"Entiendo que a la casta política le puede gustar, porque es el resultado que buscan sin ensuciarse las manos", dijo, a lo que su entrevistador, Jonatan Viale, pidió que aclaré si se refería a que lo maten.

"Sí, ¿por qué no? ¿No se han llevado puesto a un fiscal?", dijo en referencia de la muerte del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte se investiga como homicidio en la justicia federal.

"La Argentina no es para tibios. Ahora la pregunta es qué hago, ¿me entrego a la casta y que arruine a los argentinos? ¿Y, entonces, para qué me metí? Me metí para enfrentarlos y hacer lo que tengo que hacer", afirmó.

