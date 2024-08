Fracasa el intento del PRO por convertirse en el oficialismo de Javier Milei

la-libertad-avanza.jpg Fuerza legislativa de Javier Milei en crisis.-

La ignorancia de Milei

El esquema tuvo / tiene fallas porque Javier Milei subestima la política cuya substancia ignora / descoconoce. En la intimidad, Milei cree que no hace falta la política para gobernar, y la idea de 'Casta' y 'ensobrados' para los políticos es verdadera en su universo. Por eso él designó un Jefe de Gabinete de Ministros que sólo era un gerente -Posse-, quien cuando entendió que no alcanzaba con la Administración quiso jugar a conspirador, y eso tampoco es la politica.

Luego, los Milei apostaron por quien se suponía que entendía la política y no la Administración, el sobrecotizado Guillermo Francos, quien ya estaba devaluado porque nunca se cumplieron sus promesas, y eso tampoco es la política.

En definitiva, Milei quedó entre su hermana Karina Milei -confidente y organizadora de la Casa Rosada pero ignorante de la política, y subestimada por Mauricio Macri- y el asesor y también confidente Santiago Caputo, quien comenzó a ocupar los espacios vacantes (la mayoría), y coincide con Macri en la mala idea de subestimar a todo el mundo -por ese motivo chocaron entre ambos-.

Con la política a la deriva, el gobierno de Milei enfiló hacia la crisis. ¿La hubiese evitado con Macri en el Gobierno? No, porque Macri sólo conoce la judicialización de la política: 'causa Cuadernos', por ejemplo. Pero si hubiera entendido la política no hubiera derrochado el poder tal como lo malgastó.

La economía

En el comienzo, Javier Milei creyó que por 'arte de magia' -o sea sin politica- lograría aprobar su 'Elefante Blanco' llamado Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que redactó el ilusionista Federico Sturzenegger; y el autoritario colectivo llamado Ley Bases, para entonces dedicarse a viajar por el mundo como 'golden boy' de la Extrema Derecha planetaria porque el poder quedaba reducido a la ejecución de regulaciones, normas y resoluciones. Sorprende la inocencia reduccionista de Javier Milei.

Era una obviedad que llevaba rumbo de colisión y sólo quedaba por definir Cuándo y Dónde. Todo dependía de la economía.

En ese punto también hubo una discrepancia en el análisis: para la política, la economía es 'el bolsillo' de los ciudadanos / consumidores / contribuyentes / usuarios / electores; sin embargo para Milei, la economía es un conjunto de variables anónimas. En ese contexto, deprimir el mercado de consumo doméstico para bajar la tasa de inflación no tenía costo aún cuando el sistema tributario argentino se construye en base a gravar el consumo doméstico. La falta de comprensión lo hizo adicto al Impuesto PAIS que no podrá eliminar en septiembre.

Para Milei, la sociedad está obligada a darle crédito sin cupo ni interés -ya lo sabe Macri-, y él se enfocó en la baja de la tasa de inflación. Pero bajar la tasa de inflación deprimiendo el consumo no sólo equivale a 'cazar en el zoológico' -carece de mérito- sino que no puede ser un fin en sí mismo porque la sociedad es un colectivo complejo y diverso con urgencias y prioridades que establecen los ciudadanos / consumidores / contribuyentes / usuarios / electores, y administra la política, no la economía.

Que en la política haya corrupción, ineficiencia, mendicidad y otros problemas no quita que tenga un rol. Y no entenderlo llevó a la semana de agosto en que Milei fue derrotado por 2/3 en ambas cámaras legislativas, tiene partido el bloque de La Libertad Avanza y llamó a Mauricio Macri para que lo ayude a resolver la crisis, aprovechando que Santiago Caputo está esquiando y Karina Milei fracasa con su construcción política 2025.

Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich. Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich.

El presente

Es evidente que en estas circunstancias, por ejemplo, Milei no podría lograr que el Congreso le apruebe el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en algún momento deberá llevar al Legislativo. Pero antes de ese evento ¿qué pasará con el Presupuesto 2025?

Milei necesita una 'nueva mayoría' pero ¿Macri se la puede dar? En su desesperación, ¿Milei no estará sobrecotizando a Macri? Al fin de cuentas, Milei consiguió más que Macri, solo que lo derrocha peor y más rápidamente. ¿Resulta que ahora Macri, el que fue humillado por Juan Román Riquelme, es un mago de la política?

Aquí se abre otro capítulo: ¿Macri controla el PRO o es que Milei no finalizó la cooptación del PRO? Más allá de novedosas diferencias fenicias entre Milei y Santiago Caputo, fue un tema explícito en un diálogo entre ellos, más allá de que hasta la fecha Milei se declare irresponsablemente desinteresado en la política, tontería que ya exhibía en los días de Carlos Kikuchi jefe de campaña.

Luego, es evidente que a Milei no sólo le falta política sino gobierno -quizás uno sea consecuencia de lo otro: la política debería darle rumbo y estabilidad, y entonces presionar en la gestión, porque no hay control de gestión. Y eso no lo resolverá Macri, quien aún no consigue explicar en qué gastó el dinero que le concedió el FMI y Milei debe comenzar a pagar.

mauricio-macri-acto-pro.webp Mauricio Macri intentando reasumir la conducción del PRO pero ¿puede conducirlo?

Lo que viene

Si Milei no formalizará un acuerdo con el PRO debe establecer con quiénes construirá una 'nueva mayoría' porque hoy se encuentra en minoría para gobernar.

No sólo debe avanzar hacia una nueva reforma de su gabinete de ministros sino que los cambios deben tener una lógica y un propósito.

Milei necesita un Presupuesto 2025, año electoral; un acuerdo con el FMI y enfocarse en vencimientos de obligaciones financieras y conseguir algún bienestar para la población / opinión pública porque el mensaje de las encuestas es preocupante para el Presidente.

Sin 2/3 en el Legislativo y con 'la calle' en contra, la legitimidad de Milei entra en zona de riesgo para lo cotidiano.

Fracaso de Macri

Mauricio Macri no quiere ser opositor. Regresar al poder parecía posible. Todavía él no entiende cómo fue que no ha sucedido. Creyó estar tan cerca....

Pero tampoco puede ser oficialista porque no tiene nada para ofrecer a su tropa insatisfecha.

¿Desde dónde reconstruye el PRO? ¿Cómo hace para que el PRO no regrese a su condición original de partido vecinalista?

Otra vez fue utilizado por Milei para ser sometido a una suerte de vapuleo público: Milei veta porque las explicaciones de Macri no le resultan satisfactorias. ¿A qué fue Macri a la Quinta de Olivos? Con seguridad no concurrió porque extrañe las milanesas de la cocina de Olivos.

Él asistió porque sigue detrás del albur de la formalización del pacto que otra vez no sucedió. Ni siquiera en el peor momento de Milei.

El PRO no consigue lo que pretende pero tampoco Milei lo obtiene. La incertidumbre es muy argentina.

------------------------------

