Milei confirmó "veto total": "Las explicaciones de Macri no me resultaron satisfactorias"

"Cuando se crea un gasto se debe crear la contrapartida de financiamiento" y en esa línea dijo que se crearía "un aumento del déficit fiscal". Tras descartar las opciones de emisión monetaria, suba de impuestos y endeudamiento para pagar los aumentos en las jubilaciones, Milei precisó que el gasto sería del "1,2 del PBI" e implica "24 puntos del PBI".

“La medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares”, precisó.

Sobre la insistencia del Senado al veto presidencial, dijo que optaría por "plantearle a la sociedad la inconsistencia de lo que está enviando el Congreso, pero que dejen en claro cómo lo quieren financiar".

"Los irresponsables que votaron esto le costaron al país 370 mil millones de dólares (...) es la ruina del país", se quejó.

Consultado sobre el posteo de Macri en X donde respalda el veto presidencial y las críticas a los senadores del PRO que votaron a favor de la movilidad, Milei contó que cenó con Macri en Olivos pero hablaron allí del voto en contra en Diputados al DNU de los fondos reservados para la Side: "Me dio las explicaciones y no me resultaron satisfactorias. Siendo un jefe de Estado y sabe de las necesidades en términos de inteligencia que debe enfrentar la Argentina...están soslayando que Argentina recibió 2 atentados y quien fue responsable de ellos volvió a amenazar al país. Y es grave lo de la bicameral que se la dan al kirchnerista Lousteau".

