Mauricio Macri evalúa cuando meterse en la interna cordobesa

Para Mauricio Macri, una victoria de la lista que patrocina teniendo en cuenta que será la primera compulsa con proyección nacional luego de la dura derrota de 2019. Y en sus aspiraciones para el 2023, será determinante un cambio en la imagen.

Sin embargo, el ex presidente deberá ser más cuidadoso que en su última visita. La elección de cuándo y cómo visitar Córdoba será clave para no quebrar el futuro orden que darán las urnas, en un espacio que no pudo alcanzar un acuerdo por vías dirigenciales.

En caso de llegar a Córdoba, Mauricio Macri debería hacerlo después de las Paso, para no irritar a las listas que no cuentan con su apoyo como la de Luis Juez y Rodrigo De Loredo que enfrentarán a Gustavo Santos en la interna. Un viaje adelantado podría crispar los ánimos y poner en peligro la potencia de una eventual victoria.

Santos Macri P.jpg Mauricio Macri y su candidato, Gustavo Santos.

Además, desde el punto de vista electoral, no hay necesidad de empuje por parte del ex mandatario, como si la tuvo Gustavo Santos hace algunos meses atrás, cuando fue lanzado por el propio Mauricio Macri al público. En esta ocasión, la figura de tracción será Mario Negri, el precandidato con mejor imagen en la provincia.

Así, la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba se encuentra en un balance muy fino, que un “elefante” como Macri podría desbalancear fácilmente. Y esto demuestra que el dedo de los dirigentes nacionales en internas locales no sirve más que para crear un consenso que en este caso no llegó.

Por el momento, Mauricio Macri se limita a poner a disposición de Gustavo Santos su equipo de trabajo electoral. Ese es un dato no menor ya que se trata de uno de los conjuntos de trabajo más sofisticados de la región en materia política.