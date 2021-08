Juntos lanzó la campaña en TikTok para captar el voto joven

"Vos que ya sos un Tiktokero experto, ¿qué consejos me das para TikTok?", preguntó la exgobernadora bonaerense. "Primero hay que reírse mucho, buena onda, no pensar nada, improvisación total. Y vos sabés que los chicos por la calle me dicen 'Vos sos el de TikTok'", respondió Larreta, entre risas.