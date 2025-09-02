El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió este martes a sembrar sospechas sobre un audio del que no dio detalles, pero que asegura que "en caso de que fuera real" se grabó de "manera ilegala" en la Cámara Baja.
MUY RARO
Martín Menem habla de un "audio" que se habría grabado en su despacho
Menem parece referirse a un audio difundido en un streaming uruguayo en el que afirmaron que la voz que se oye es la de Karina Milei. En el mismo registro, la mujer menciona a un tal "Martín.
El streaming Dopamina publicó un fragmento luego de que la justicia federal dictara una medida cautelar pedido por la secretaria general de la Presidencia.
Posteriormente, se produce el comunicado que Menem publicó en redes sociales.
"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados", sostiene sin aclarar en ningún momento a qué audio se refiere.
Pero de alguna forma confirma que la voz es la hermana del Presidente, dado que sostiene se trata de un encuentro que forma parte de otros que se realizan de forma periódica en los que "la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo".
Noticia en desarrollo.