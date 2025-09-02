Martín Menem habla de un "audio" que se habría grabado en su despacho

"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados", sostiene sin aclarar en ningún momento a qué audio se refiere.

Pero de alguna forma confirma que la voz es la hermana del Presidente, dado que sostiene se trata de un encuentro que forma parte de otros que se realizan de forma periódica en los que "la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo".

Noticia en desarrollo.