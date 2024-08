Karina Milei y Martín Menem, abrazados: Una foto que lo dice todo

El PRO anhela quedarse no solo con la Cámara de Diputados -Mauricio Macri viene desde hace tiempo queriendo imponer a Cristian Ritondo en lugar de Martín Menem- sino también con parte del Gabinete. De hecho, en la reunión en Olivos, Macri le pidió a Javier Milei tres ministros: Germán Garavano en Justicia, Javier Iguacel en Energía y Guillermo Dietrich en Jefatura de Gabinete. Por ahora, los pedidos del ex presidente no han encontrado respuesta afirmativa de Javier Milei. Pero los tire y afloje continúan, sobre todo porque La Libertad Avanza viene de tres derrotas legislativas y necesita del PRO en el Congreso (en rigor, el Gobierno necesita que la oposición no reúna los famosos 2/3).

Mucho se ha hablado también de la relación de los hermanos Milei y de la enorme injerencia que tiene Karina en las decisiones del Presidente (por algo, él la llama 'El Jefe'). Y Karina no quiere al PRO en el Gobierno (tampoco Santiago Caputo, el otro que integra la 'mesa chica' del mandatario, ni Guillermo Francos, jefe de Gabinete).

karina-menem1.jpg

La foto de Karina Milei abrazada a Martín Menem es todo un mensaje, tanto para afuera (el macrismo) como para adentro: ella protegerá al titular de Diputados ante el intento PRO de reemplazarlo por Ritondo. Y es esperable que Javier Milei no vaya en contra de los deseos de su hermana...

Surge la pregunta inevitable: si Mauricio Macri no quiere a Santiago Caputo ni a Karina Milei, ¿con quién pretende armar la 'mesa chica' del Presidente? ¿Cuál es el rol para Karina y para Santiago Caputo, en la cabeza de Macri?

Luego, ¿qué hace Javier Milei con Karina, en una alianza amplia con el PRO? ¿Cómo se 'planta' el Presidente ante la relación Karina-Menem?

Todo hace pensar que el mandatario privilegiará siempre la opinión/deseo de su hermana, como hizo hasta ahora. En ese esquema de poder compartido por los hermanos Milei, Mauricio Macri tiene pocas chances de lograr sus anhelos, por lo que deberá bajar la vara...

Javier Milei y Mauricio Macri siguen sin acordar las condiciones de su eventual fusión, y quizás las cenas con el ex presidente, al igual que la reunión de esta tarde, sea sólo un intento de Milei por ganar tiempo.

Esta novela sin dudas tendrá más capítulos...

-----------------

Más contenido en Urgente24:

La tapa de Noticias que enfurecerá a Javier Milei (y no será todo de Fontevecchia)

Encuesta: Según Giacobbe, Milei sigue para abajo (repuntan Macri y CFK)

Jubilados, en pie de guerra: Tras la represión, marchan contra Bullrich y el plan del Gobierno

Adiós a las suscripciones: Streaming de películas y series sin gastar un centavo