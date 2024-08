Encuesta: Según Giacobbe, Milei sigue para abajo (repuntan Macri y CFK)

Giacobbe-agosto.png En verde, el pronunciado declive de la imagen positiva de Milei, según Giacobbe.

El propio Giacobbe explicó este fenómeno. "La gente no se está ofendiendo con Milei, sino que hay una retracción del enamoramiento y entusiasmo inicial, en particular mujeres y mayores de 51 años. [...] Los que lo votaron tenían la emoción de la esperanza, mientras que los que no lo votaron tenían tristeza. Ahora en la imagen regular se abre la emocionalidad nueva de la incertidumbre", sostuvo el consultor por CNN Radio.