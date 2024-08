Wado de Pedro hizo una desmentida y de paso disparó la interna con el massismo

Luego, agrega: "Cristina tiene una delirante propuesta y pretende ubicar en el máximo tribunal a su preferido político: aunque cueste creerlo, Wado De Pedro quiere integrar una Corte ampliada. Hasta ahora Santiago solo escuchó. No se comprometió a nada. Insiste en aprobar la propuesta dupla de jueces".

El exministro del Interior salió al cruce de esa versión. "Quiero desmentir las afirmaciones en Clarin del periodista Marcelo Bonelli. No soy candidato a la Corte Suprema ni nada parecido. Tanta creatividad me sorprende", tuiteó el senador kirchnerista. Nada que llame demasiado la atención, aunque alguno apunte a que no desmintió la existencia de negociaciones entre CFK y Javier Milei.

Pero lo más curioso del mensaje del camporista de Pedro fue la siguiente aclaración. "Tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Javier Milei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador", disparó sorpresivamente Wado contra el massismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/wadodecorrido/status/1829527653503681009&partner=&hide_thread=false Quiero desmentir las afirmaciones en Clarin del periodista Marcelo Bonelli. No soy candidato a la Corte Suprema ni nada parecido.



Tanta creatividad me sorprende. Tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de @JMilei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían… pic.twitter.com/76YvKuMf3m — Wado de Pedro (@wadodecorrido) August 30, 2024

El comentario explosivo de de Pedro responde a otra de las versiones de la nota de Bonelli: el recurrente reclamo de Mauricio Macri al Presidente por la permanencia de funcionarios de la gestión anterior en las 2das y 3ras líneas del Gobierno.

¿La declaración de de Pedro es a título personal o involucra a la exPresidente? Trascendió que Cristina Kirchner y Sergio Massa estuvieron reunidos recientemente, por lo que asombraría que la incluyera.

Sea como fuere, las reacciones al tuit del senador fueron bastante negativas. Los militantes y simpatizantes lamentaron que se insista con las internas dentro del espacio peronista, que fueron en gran medida motor del fracaso del gobierno del exFrente de Todos.

Se destaca uno, el del concejal massista de San Martín Juan Eslaiman, quien es hijo de Rubén Eslaiman, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, puesto por Massa. "Massa sería el candidato unipersonal mas votado. Ok Wado", tuiteó irónicamente el edil, mensaje que después borró.

eslaiman.jpg

