"En dos meses, Milei perdió 11 puntos de imagen positiva"

Ahora, Giaccobe afirma que "en los últimos dos meses, Milei perdió 11 puntos de imagen positiva" pero que esos 11 puntos no caen en imagen negativa, sino que se trasladan a imagen regular. Lo explicó así: "La gente no se está ofendiendo con Milei, sino que hay una retracción del enamoramiento y entusiasmo inicial, en particular mujeres y mayores de 51 años".

Los de la “segunda vuelta”

Según Giacobbe, "el público que se está resquebrajando no es parte del 30% que lo impulsó a la política y lo votó, que son menores de 30 años y masculinos. Sino que son aquellas que se sumaron en la segunda vuelta".

"También hay que atender al momento vital de cada uno de los públicos de Milei porque los menores de 30 años es lógico que aguanten más la crisis porque el 80% de los menores de 30 viven con los padres. Es más fácil ser liberal si la boleta de la luz o el gas la pagan tus papás", ironizó el consultor.

Por otro lado, el especialista afirmó que están cambiando las necesidades percibidas y las emocionalidades: "Los que lo votaron tenían la emoción de la esperanza, mientras que los que no lo votaron tenían tristeza. Ahora en la imagen regular abre la emocionalidad nueva de la incertidumbre".

Sobre las problemáticas declaró que los ítems referidos a inflación, economía e inseguridad "retrocedieron mucho". "A la opinión pública le da la sensación que hay alguien gestionándolas", concluyó.

