Santa Fe sufre los golpes de recesión: Más de 6.800 trabajadores suspendidos en 74 empresas

image.png Santa Fe sufre los golpes de recesión.

Suspensiones en Santa Fe

Por su parte, quien también brindó declaraciones fue el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald 'Coco' Báscolo. Explicó que "Ante una caída de la actividad económica, el gremio y la empresa llegan a acuerdos que son homologados por el Ministerio de Trabajo, para entrar en un régimen de suspensiones totales o parciales".

En base a ello señaló: "A veces son rotaciones quincenales, a veces media jornada" y contó que hubo casos "donde se pararon las plantas por un mes completo. Con eso se trata de mantener los puestos de trabajo y que el personal siga cobrando una parte del sueldo".

"Santa Fe llegó a tener bajo este régimen de suspensiones a más de 10.000 trabajadores y poco más de 100 empresas durante el primer semestre. Como dato positivo, estimamos que agosto va a cerrar con el nivel más bajo de suspensiones en todo el año en Santa Fe, por debajo de las 7.000, con aproximadamente 72 empresas", agregó.

image.png De los casi 7.000 suspendidos, la mayoría pertenecen al sector metalúrgico.

El titular de la cartera laboral sostuvo que "son datos parciales, porque esto cambia permanentemente: las altas y bajas se dan de manera diaria o semanal. Los acuerdos generalmente se hacen por tres meses y se van renovando, pero es información que tenemos disponible de manera inmediata".

Además, remarcó que este número de suspensiones, la mitad corresponden al sector metalúrgico. No obstante, comentó que la situación es dispar en los diferentes rubros productivos. "Mientras que la construcción y la fabricación de acero están viendo una tibia recuperación, la industria textil aún atraviesa una difícil situación", dijo.

Pese al desplome en la construcción y que se desaceleró en la industria metalúrgica, Báscolo advirtió: "Esto no es una salida de la recesión. Las caídas se están suavizando en sectores donde meses atrás fueron muy importantes. Tenemos mejoras mensuales, pero las variaciones interanuales siguen cayendo, aunque en mejor porcentaje. Vemos una moderación en las bajas y un crecimiento respecto a meses anteriores".

En ese sentido, insistió: "Hay que ser prudentes. Es demasiado pronto para decir que hay una recuperación".

Pérdida de empleo formal

Por otro lado, en cuanto a los despidos, el ministro detalló: "Santa Fe perdió más de 10.000 empleos formales sobre una base de 520.000, es un poco más del 2%. Las caídas mínimas de la actividad, como en el rubro alimentación, fueron del 10% o 15% y hay sectores con mermas del 50%, pero la pérdida de empleo fue solamente del 2%, eso demuestra que hay una posición sólida de las empresas, que valoran mucho sus recursos humanos y hacen esfuerzos para mantener el plantel".

'Coco' afirmó que, para hablar de empleo, se debe analizar la situación estructural y coyuntural. Sobre la primera, analizó: "Del 2012 para acá, el empleo formal en el país y en la provincia ha tenido un crecimiento muy bajo, en el orden del 3%, y no llegó a compensar el crecimiento de la población económicamente activa. Faltan inversiones y emprendimientos y no se avanzó en la formalización de los trabajadores no registrados".

En tanto, sobre lo coyuntural, criticó al Gobierno que "con su objetivo de bajar la inflación y eliminar el déficit fiscal, produjo una drástica caída de la actividad económica, que muchos habían advertido o pronosticado. Pero la conclusión al día de hoy es que la recesión fue más profunda y prolongada de lo que todos calculaban, por eso en vez de ser un trimestre podemos decir que fueron seis meses muy duros para todo el país".

Más contenidos de Urgente24

Quentin Tarantino se plantó: "Toy Story 3 es perfecta, no voy a ver la 4"

Las principales estafas al usar homebanking y cómo combatirlas

Clima de tensión en América TV: Se define el regreso del Cantando

Salen al mercado créditos hipotecarios que aceptan 6 garantes

Este es el cáncer que se asocia con la carne procesada