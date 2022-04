Gobierno vs. campo: Gabriela Cerruti salió a responder

“Cuando el campo crece, crece la Argentina”, señaló en la tarde del sábado (23/04) el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a través de Twitter. Junto a él, otros opositores se sumaron a la manifestación. De allí las referencias de la vocera oficial.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1517909502451924997 LA FUERZA DEL CAMPO, LA FUERZA DEL TRABAJO.



El campo tiene una fuerza y una energía impresionante. Contra todo, va, produce, invierte, da trabajo. Lo único que tiene que hacer un gobierno es dejarlo ser. Con eso, el campo crece y cuando el campo crece, crece la Argentina. pic.twitter.com/pcpZgHuDh0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 23, 2022

Qué dijo Cerruti

Esta postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática

La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año

Cerruti mantuvo lo sostenido el viernes (22/04) en la Casa Rosada, cuando afirmó que el campo marchaba “por las dudas”.

https://twitter.com/comunicar_ar/status/1517925200230236163 Gabriela Cerruti (@gabicerru), portavoz de la Presidencia, consideró que "están marchando por las dudas" y que "no tienen ninguna duda de que es una marcha absolutamente política" y no defiende los legítimos intereses del campo, sino otros. pic.twitter.com/SbGxQ9r2h8 — ComunicAr (@comunicar_ar) April 23, 2022

Volver sobre el tema

Esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de JxC de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania

“Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos”, completó en TW la vocera de la presidencia.

Cómo ve el tema María Eugenia Vidal

“Es una muestra más de cinismo del kirchnerismo, cuando se hace una manifestación un sábado sin molestar a nadie por parte del que trabaja, los tractores no pueden entrar. Ahora, cuando hay un acampe que impide el trabajo de miles de personas durante tres días, el Gobierno mira para otro lado”.

2XO4BMRAHBB5POYSAUF463A3MY.jpg La dirigente de JxC opinó sobre las diferencias que hace el Gobierno según quién instrumente las marchas

Durante la marcha hacia el microcentro porteño la titular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, “había dicho que los insumos subieron un 60%. Entonces, no debería plantear subir retenciones, sino bajarlas. La realidad es que hoy día el 60% de la suba de los insumos hace que la próxima cosecha se tenga que pagar con un precio totalmente distinto al que se cobró”.

“Esta situación de inestabilidad no debería implicar una baja de impuestos para cuidar a la producción más importante que hoy tiene Argentina”, prosiguió.

La proclama de los productores de estilo propio fue demoledora. entre otra consideraciones aparecen. “No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima”, pero antes asegura: “Quienes vivimos de nuestra producción y trabajo tenemos algo que decir”.

