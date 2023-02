Entradera que salió mal: Balacera, fuga y un ladrón muerto

Se escucharon entre seis a siete disparos. Uno cayó muerto y otros dos delincuentes escaparon y volcaron el auto. Después escaparon corriendo sin robar nada. El ladrón que falleció no pudo ser identificado hasta el momento ya que no tenía ningún tipo de identificación personal encima. Se escucharon entre seis a siete disparos. Uno cayó muerto y otros dos delincuentes escaparon y volcaron el auto. Después escaparon corriendo sin robar nada. El ladrón que falleció no pudo ser identificado hasta el momento ya que no tenía ningún tipo de identificación personal encima.

efectivos trabajando.jpg El raid delictivo que se extendió varios kilómetros. (Foto: captura TN)

El caso se encuentra a cargo del fiscal Ricardo Silvestrini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 especializada en Entraderas de Lomas de Zamora.

------

Más contenido de Urgente24

La receta para conquistar en San Valentin: Lasagna de carne

El cáncer de colon se puede prevenir: Coma este alimento

¿Por qué asociamos al chocolate con el amor? 3 datos curiosos

Poderosa: La fruta inesperada que protege a tu hígado

Estas bebidas elevan el colesterol, pero muy pocos lo saben