El Piquetazo explota en redes y ataca picante el Gobierno

En esa línea, Belliboni instó a que desde el Ministerio de Desarrollo Social se haga una “revisión del procedimiento de registro”, ya que, insistió, hay familias que reciben el plan que “no cuentan con los recursos ni con la conectividad” para cumplir ese requisito.

https://twitter.com/SolonPeriodista/status/1622991277724762113 HOY PRESENTAMOS EL PIQUETAZO! JODIERON A MEDIO MUNDO! Despues de dos horas y media en 197 y Panamericana (bajaron a los piqueteros que estaban arriba de la Panamericana) y vos tipo...JODETE! pic.twitter.com/cyxgzorliK — Sergio Solon Periodista (@SolonPeriodista) February 7, 2023

La respuesta del Gobierno

image.png Victoria Tolosa Paz salió a responder.

El Gobierno respondió a través de la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz quien comentó

Belliboni no puede explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿dónde están? Belliboni no puede explicar dónde están los 6000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación, ¿dónde están?

image.png Victoria Tolosa Paz estuvo en Entre Ríos al momento de emitir esas declaraciones.

Todo esto debido a la suspensión de planes sociales de militantes de Izquierda que, según Tolosa Paz, fueron perjudicados debido a que no validaron sus identidades a través de la factura electrónica. Y de seguir así, se los dará de baja en marzo.

image.png

PIQUETAZO; crearon la miseria, tanto social como economica. El peor gobierno de la historia ahora tiene la respuesta de lo mismo que crearon. No fue justicia social, fue el uso político de la gente PIQUETAZO; crearon la miseria, tanto social como economica. El peor gobierno de la historia ahora tiene la respuesta de lo mismo que crearon. No fue justicia social, fue el uso político de la gente

image.png

"Piquetazo nacional”: De nuevo cortes en los accesos a la CABA y alrededor del país. Tendríamos que aplicar el "rebencazo" para sacarlos de las calles y a condenarlos a trabajos forzados por vagos "Piquetazo nacional”: De nuevo cortes en los accesos a la CABA y alrededor del país. Tendríamos que aplicar el "rebencazo" para sacarlos de las calles y a condenarlos a trabajos forzados por vagos

image.png

Luego de un mes y medio de vacaciones, la Unidad Piquetera vuelve al trabajo de cagarle la vida a todos los argentinos que quieren trabajar. "Piquetazo nacional": dónde serán los cortes en la Ciudad y en el resto del país Luego de un mes y medio de vacaciones, la Unidad Piquetera vuelve al trabajo de cagarle la vida a todos los argentinos que quieren trabajar. "Piquetazo nacional": dónde serán los cortes en la Ciudad y en el resto del país

image.png

Piquetazo. No sé si hay otro país en el mundo en el cual organizaciones anticipan la comisión de 130 delitos ante la indiferencia de las autoridades. ¿El motivo formal? La baja de planes que no pudieron acreditarse Piquetazo. No sé si hay otro país en el mundo en el cual organizaciones anticipan la comisión de 130 delitos ante la indiferencia de las autoridades. ¿El motivo formal? La baja de planes que no pudieron acreditarse

image.png

La tiranía del absurdo no da tregua. Hay piquetazo nacional, inflación sin freno, Ministros en modo mute, un presidente que delira, se regalan tierras, se roban las cajas, se vacían las reservas y el gobierno se sienta en una mesa vacía de ideas y llena de inmoralidad. Pobre país La tiranía del absurdo no da tregua. Hay piquetazo nacional, inflación sin freno, Ministros en modo mute, un presidente que delira, se regalan tierras, se roban las cajas, se vacían las reservas y el gobierno se sienta en una mesa vacía de ideas y llena de inmoralidad. Pobre país

