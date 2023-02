Piquetazo, baja de planes y la lapicera de Emilio Pérsico

Salta: 12 cortes en rutas nacionales

Formosa: 6 cortes en rutas nacionales

Río Negro: Bariloche Centro cívico; Villa Regina; RN 22; Gral Roca

Neuquén: RN 22 - puente Cipolletti, Plottier y movilizaciones en Zapala, Chos Malal, Cutral Co, Plaza Huincul, Chañar

Misiones: ruta en Eldorado, San Pedro, San Vicente, 2 de mayo, Obera, Apóstoles y Colonia Delicia

Corrientes: Ruta Nacional 12

Entre Ríos: Ruta Nacional 12

Reclamo repetido

La Unidad Piquetera sigue reclamando por las "casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo" y que el registro para la renovación de los beneficios "se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad" a Internet, según recordó en declaraciones a la agencia Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Belliboni aseguró que el sector que referencia "no obtuvo respuestas" desde el Ministerio de Desarrollo Social sobre las bajas debido a la falta de registro en la aplicación Mi Argentina, tal como había solicitado el Gobierno nacional.

Según la UP, por la suspensión de esos planes de "Potenciar Trabajo" a quienes no completaron el registro "estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto".

En esa línea, Belliboni instó a que desde el Ministerio de Desarrollo Social se haga una "revisión del procedimiento de registro", ya que, insistió, hay familias que reciben el plan que "no cuentan con los recursos ni con la conectividad" para cumplir ese requisito.

El Gobierno culpó a la UP

Desde el Gobierno nacional mantienen la negativa a convocar a los piqueteros y rechazan los reclamos.

Anoche (6/2) desde el ministerio de Desarrollo Social, en la previa al ‘piquetazo’ culparon a la UP por las bajas de beneficiarios de planes y destacaron que no habían cumplido con su rol en el trámite.

Incluso las fuentes ministeriales dijeron que las organizaciones piqueteras debían ir “a buscar a los que no validaron".

"Se entiende que las organizaciones certificaban todos los meses a esas personas, por lo tanto las Unidades de Gestión de UP tienen que poder llegar a los que no hicieron el proceso de validación. Estamos acompañando a todos para que tengan un mecanismo para no perder el programa si les corresponde", agregaron.

belliboni.jpg El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, insiste en que el trámite de validación de los beneficiarios de planes sociales sea presencial.

Las fuentes del Ministerio de Desarrollo Social citadas por Télam subrayaron que "todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación".

"No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos", insistieron los voceros de Desarrollo Social.

La lapicera de Pérsico

En medio del conflicto entre los piqueteros no oficialistas y el Gobierno, el tiempo corre y el 1ro de marzo, si los beneficiarios que no validaron sus datos no lo hacen, serán dados de baja de manera definitiva, lo que agravaría el conflicto.

De las casi 160.000 personas que ya están cobrando menos, solo 20.157 iniciaron el reclamo por la exclusión del Potenciar Trabajo de forma irregular ya que consideran que no están comprendidos en ninguna incompatibilidad.

Será la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico –también referente del Movimiento Evita-, quien deberá definir si acepta o no los reclamos.

La ‘lapicera’ de Pérsico siempre es señalada por Belliboni: “Nosotros pedimos que a esos compañeros se les haga el operativo de validación de identidad de manera presencial. Que el Estado vaya al barrio, que dejen de calentar sillones en los ministerios”, propuso el dirigente y agregó que “Tolosa Paz y Pérsico quieren que se caigan esos planes porque la mayor parte del presupuesto que se ahorra el Gobierno va al Fondo Monetario Internacional y el resto de la guita termina en máquinas y herramientas en las Unidades de Gestión que, en mayor porcentaje, son de los movimientos sociales oficialistas como el Evita y Somos Barrios de Pie”.

