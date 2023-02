Mucho calor: Piqueteros levantan los cortes

“Ahora vamos a tener una asamblea para resolver lo pasos a seguir. En un rato vamos a levantar. No tuvimos respuesta de una reunión con la ministra (Victoria Tolosa Paz), porque no tiene lugar en la agenda, pero sí se comunicaron dirigentes del ministerio de que están dispuestos a recibirnos. El tema es que tengan una respuesta a los operativos presenciales para que la gente pueda validar los datos, que no pudo hacerlo de forma virtual”, había anticipado Eduardo Belliboni en diálogo con la prensa.

Y agregó: “Si no hay respuesta, vamos a continuar con la lucha, probablemente la semana que viene. Y vamos a discutir la nueva metodología: si es un nuevo corte, movilizaciones o si es un acampe”.

La protesta nacional de la Unidad Piquetera fue en reclamo por la suspensión de casi 155.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La Unidad Piquetera denuncia que aunque muchos realizaron la validación de identidad “en tiempo y forma” para mantener el plan (en el marco del reempadronamiento dispuesto por Juan Zabaleta antes de renunciar, tras el escándalo por irregularidades en la entrega de planes sociales), el Ministerio de Desarrollo Social no los incluyó para el cobro del mes de enero, que se tenía que hacer efectivo el pasado viernes.

“Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del plan Potenciar Trabajo por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, se quejaron.

