AMIA: Rafecas ordenó captura para 4 libaneses de Hezbollah

El expediente judicial sobre la bomba que estalló en Pasteur 633, AMIA, sostiene que el atentado terrorista fue craneado por altos mandos de la República de Irán, y materializado por la agrupación terrorista Hezbollah.

image.png

Estos nuevos pedidos de captura se suman a otros ocho que aún no han logrado ser arrestados para indagatorias en la Justicia de Argentina pese a las alertas roja de Interpol, debido a que gozan de pasaportes/inmunidad diplomática: el ex presidente iraní Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, el ex ministro de Información Alí Fallahijan, el ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati , el ex guardia revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agente de la fuerza de elite “Al Quds” Ahmad Vahidi, el ex consejero cultural de la Embajada iraní en Argentina Mohsen Rabbani, el Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran y el ex embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

Otras lecturas de Urgente24:

PASO: Alberto Fernández se impuso pero CFK declaró la guerra

Negociaciones en el ex-FDT: Candidaturas, reglas y amenazas de ruptura

"Encrucijada histórica": Unión por la Patria lanza manifiesto

El FdT ahora es Unión por la Patria: Repercusiones, chicanas y memes