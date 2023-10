Sergio Massa vs. Javier Milei: Intensa batalla por el Dólar

"Con las nuevas modificaciones, los importadores deberán detallar dentro del SIRA, la información sobre la calidad y seguridad de los productos que quieran traer al país", explicó la Dirección General de Aduanas. Una vez que esos datos sean controlados por la autoridad de aplicación, el expediente podrá ser desbloqueado. Desde el organismo aseguran que se incorporan al SIRA para agilizar el procedimiento."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcbuteler%2Fstatus%2F1711944905738572245&partner=&hide_thread=false Stock de pesos vs ccl

Siguiendo el promedio entre el stock de pesos y el valor del CCL desde la vuelta del cepo, al 5 de octubre este último debería estar en $747.06. Si tomamos los últimos 6 meses el valor teórico del dólar es: $732.50 pic.twitter.com/puXqWi8P7x — Christian Buteler (@cbuteler) October 11, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjulianyosovitch%2Fstatus%2F1712119674870100157&partner=&hide_thread=false DEVALUACION

El BCRA enfrenta muchas presiones devaluatorias

Tras la devaluación, fijo el oficial en $350

La inflación se disparó y le comió competitividad

Hoy el TCRM está debajo de las PASO

Además, se dio una corrida en el dólar

Esto disparó la brecha a maximos… pic.twitter.com/ILXnq4taUb — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) October 11, 2023

En tanto, por resolución conjunta, que se publicó en el Boletín Oficial, se amplió el Programa de Incremento Exportador, que en su origen se creó para fomentar las liquidaciones de soja. Todas las operaciones de exportación, cuya liquidación se realiza entre el 11/10 y el 20/10 inclusive, quedaran incluidas en el programa. Como también los supuestos de pre y post financiación, siempre que la fecha efectiva de las ventas al exterior no sea posterior al 31/12.

Hay que crear/buscar/encontrar dólares donde sea. Es lo único que puede mantener en pie a Massa hasta el 22/10.

Mediante el otorgamiento de un dólar diferencial, el Gobierno proyecta, como sucedió con las 3 ediciones del "dólar soja", que se genere un incentivo y que aumenten los volúmenes de ventas al exterior, lo que permitirá un mayor ingreso de divisas a la economía

Si bien existieron especulaciones sobre la posibilidad de incluir al litio, no es así. Solo ingresaron al programa la producción de los yacimientos de oro y plata. Los cuales le aseguran al Gobierno entre US$ 200 millones y US$ 500 millones, que podrá utilizar para intervenir en el mercado cambiario y contener la brecha.

casco.jpg Por ahora, el final es muy incierto.

------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Sergio Massa promete cárcel (y hay swap chino por US$ 5.000M)

Patricia Bullrich dura contra Massa y Milei por los $1000 del blue

Javier Milei, contra Alberto, CFK y Massa: "Háganse cargo"

Sergio Massa: "Voy a meter en cana a los que están especulando, tengo claro quiénes son"