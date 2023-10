Sergio Massa promete cárcel (y hay swap chino por US$ 5.000M)

Ella agregó:

"El BCRA ya envió la carta para la activación de la línea al Banco Popular de China. La intención es que esté disponible el próximo miércoles 18. El anuncio formal se realizará, anticipan, en los próximos días, en oportunidad del viaje que realizará el presidente Alberto Fernández a Pekín. Lo acompañará el titular de la conducción monetaria, Miguel Ángel Pesce."

Un nuevo tramo del swap de monedas con el Banco Popular de China posibilitará al Banco Central utilizar esos US$ 5.000 millones en sus intervenciones en el mercado de cambios o para hacer frente a pagos, como el que a fines de mes hay que realizarle al FMI.

Volviendo a Massa con Etchecopar:

"Obviamente también, y esto sí te lo tengo que decir, con la preocupación de que sobre la irresponsabilidad de algunos aparece el curro de otros, porque históricamente en la Argentina el dólar blue, como lo llama todo el mundo, arbitra 4% por abajo de los financieros, del CCL, el MEP, básicamente porque es más caro el CCL y el MEP porque pagan impuestos, son en blanco y el otro es en negro. Casualmente, digamos ayer (por el lunes 09/10) y hoy casualmente (por el martes 10/10), tuvo sin operaciones, como dicen en el mercado, 'de pico' o 'de boquilla', estuvo en el arranque 60, 70 pesos de movida, y la verdad es que tengo claro quienes están haciéndose los vivos, yo estoy ayudando a la gente."

Etchecopar le preguntó si tenía nombres de los responsables de la maniobra.

El ministro presidenciable Massa dijo que sí.

Etchecopar lo invitó a hacer pública la lista de responsables.

Massa:

Tengo nombres, los nombres los voy a dar en la justicia, pero además, yo no soy de los que ensucia a la gente en la tele y después no lo banca con papeles. Ahora, me voy a ocupar de que vayan en cana, te lo aseguro. Aunque me cueste la elección. Tengo nombres, los nombres los voy a dar en la justicia, pero además, yo no soy de los que ensucia a la gente en la tele y después no lo banca con papeles. Ahora, me voy a ocupar de que vayan en cana, te lo aseguro. Aunque me cueste la elección.

