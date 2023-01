SLYM, la nueva parte del cerebro jamás antes conocida

Una vez identificada esa nueva membrana cerebral en un cerebro de ratón, realizaron experimentación para determinar su funcionalidad, usando sustancias con coloración para ver en imágenes si ellas podían cruzar la barrera SLYM o no. Luego, en un ensayo a posteriori en cerebros humanos donados, cotejaron lo mismo, y aseguraron que no pudo ser antes vista ya que en las autopsias por lo general se desintegra cuando se extrae, además de que no puede ser vista bajo el ojo humano, pero sí por escáneres.