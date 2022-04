Próximo Celestes vs. Verdes: Cirugías de género y fármacos

El documento establece que las cirugías “típicamente se usan en la edad adulta o caso por caso en la adolescencia”.

“La atención de afirmación de género es una forma de atención médica de apoyo. Consiste en una variedad de servicios que pueden incluir servicios médicos, quirúrgicos, de salud mental y no médicos para personas transgénero y no binarias”, declaró la OPA.

"Se ha demostrado que las prácticas médicas y psicosociales de atención médica que afirman el género producen tasas más bajas de resultados adversos de salud mental, aumentan la autoestima y mejoran la calidad de vida general de los jóvenes transgénero y de género diverso".

disforia.jpg Disforia de género en el tapete en año electoral en USA.

El rechazo

Sin embargo, legisladores por el Partido Republicano han presentado 2 proyectos de leyes que, en caso de aprobarse, prohibirían la cirugía de reasignación de género para menores de edad, además de evitar que los contribuyentes tengan que pagar por cirugías de reasignación de género electivas.

El senador Roger Marshall (Kansas / Republicano), anunció

un proyecto de "Ley de Protección de los Niños contra la Experimentación" y

otro proyecto de "Ley de Fin de la Financiación de los Contribuyentes para la Experimentación de Género".

Dr.-Roger-Marshall.jpg El senador por Kansas, Doc Marshall, ejerció la medicina en Great Bend durante más de 25 años y sirvió en la Reserva del Ejército durante 7 años. Como obstetra/ginecólogo, dio a luz a más de 5.000 bebés.

El representante Doug LaMalfa, (Republicano / California), presentó una legislación complementaria en la Cámara Baja.

Una Ley de Protección de los Niños contra la Experimentación "prohibiría a los médicos realizar tratamientos experimentales de reasignación de género en niños", citando el hecho de que "las hormonas que bloquean la pubertad pueden causar daños irreversibles en los cuerpos de los niños, incluido un mayor riesgo de cáncer y esterilización permanente".

Una Ley Fin del Financiamiento de los Contribuyentes para la Experimentación de Género "protegería la conciencia de los contribuyentes al prohibir la financiación federal de cirugías y tratamientos de reasignación de género".

Ambos proyectos de ley cuentan con el apoyo de organizaciones sociales conservadoras, incluido el Consejo de Investigación Familiar, Heritage Action, Comité de Acción Legislativa de Mujeres Preocupadas por América, Colegio Estadounidense de Pediatras, y Proyecto de Principios Estadounidenses.

La Ley de Protección de los Niños contra la Experimentación consiguió 13 copatrocinadores o firmantes en la Cámara y 3 copatrocinadores en el Senado.

La Ley Fin del Financiamiento de los Contribuyentes para la Experimentación de Género ha asegurado 14 copatrocinadores en la Cámara y 4 copatrocinadores en el Senado.

La presentación de los proyectos de legislación sucede semanas después de que la Cámara Baja aprobara la Ley de Igualdad, un proyecto de ley de amplio alcance que, según sus críticos, podría obligar a los empleadores a “incluir en sus planes de salud cosas a las que podrían oponerse, tales como hormonas cruzadas, bloqueadores de la pubertad para niños y cirugía de reasignación de sexo”.

Contraataque

Entonces, en rueda de prensa, la vocero de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la administración de bloqueadores experimentales de la pubertad y hormonas cruzadas a niños y adolescentes que sufren de disforia de género como una "mejor práctica" y advirtió que el gobierno federal tomaría medidas contra los estados que prohíban tales prácticas.

Los críticos de la transición de género medicalizada y las cirugías electivas para extirpar el tejido mamario y quitar parte de los genitales de los jóvenes menores de edad dicen que estas prácticas no son éticas y conducen a una vida de esterilización y cuerpos mutilados.

Hablando con los periodistas el jueves 07/04, Psaki condenó a republicanos electos por lo que ella ridiculizó como “participar en una tendencia cínica inquietante de atacar a niños transgénero vulnerables por razones políticas puramente partidistas”.

Paski apuntó a los legisladores republicanos en Alabama por debatir una legislación que, según ella, “apuntaría a los jóvenes trans con tácticas que amenazan con encarcelar a los pediatras si brindan atención médicamente necesaria y vital para los niños a los que atienden”.

Los legisladores de Alabama y otros legisladores que están contemplando estos proyectos de ley discriminatorios han sido notificados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de que las leyes y políticas que impiden la atención que los profesionales de la salud recomiendan para menores transgénero pueden violar la Constitución y la ley federal.

Psaki concluyó sus comentarios de apertura proclamando que “las personas LGBTQI+ no pueden ser borradas ni forzadas a regresar a ningún armario y a los niños de nuestra nación se les debe permitir ser quienes son sin la amenaza de que sus padres o su médico puedan estar en prisión simplemente por ayudarlos y amarlos”.

La polémica

Aunque Psaki afirmó que "todas las principales asociaciones médicas están de acuerdo en que la atención médica que afirma el género" para los jóvenes con confusión de género es una "mejor práctica y potencialmente salva vidas", el Colegio Estadounidense de Pediatras sostiene que "no hay un solo estudio a largo plazo para demostrar la seguridad o la eficacia de los bloqueadores de la pubertad, las hormonas del sexo cruzado y las cirugías para los jóvenes creyentes transgénero”.

"Los bloqueadores de la pubertad en realidad pueden causar depresión y otros trastornos emocionales relacionados con el suicidio", afirma el Colegio Estadounidense de Pediatras, y advierte a los prescriptores que "vigilen el desarrollo o el empeoramiento de los síntomas psiquiátricos durante el tratamiento".

El Colegio Estadounidense de Pediatras enumeró algunos de los efectos secundarios asociados con el uso del producto 'Lupron' como bloqueador de la pubertad, que incluyen: "osteoporosis, trastornos del estado de ánimo, convulsiones, deterioro cognitivo y, cuando se combina con hormonas del sexo opuesto, esterilidad".

Los efectos secundarios asociados con las hormonas del sexo cruzado incluyen "un mayor riesgo de ataques cardíacos, derrames cerebrales, diabetes, coágulos sanguíneos y cánceres a lo largo de su vida".

Además de las preocupaciones sobre los efectos secundarios de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas del sexo cruzado, el testimonio de los "destransidores" que en el pasado se sometieron a un tratamiento para cambiar su género pero ahora se identifican con su género biológico también ha motivado esfuerzos para prohibir los procedimientos para menores. Apareciendo en el programa televisivo '60 Minutos' en la primavera (boreal) 2021, un grupo de 'detransicionistas' describió cómo someterse a lo que los partidarios elogian como “afirmación de género” empeoró su salud mental, en vez de mejorar.

Uno de los 'detransitioners', un hombre que una vez se identificó como mujer, informó que "nunca antes había tenido pensamientos suicidas hasta que me hice un aumento de pechos". Su comentario fue: “1 semana después, quería suicidarme. Tenía un plan e iba a hacerlo, pero seguí pensando en mi familia para detenerme”.

Luego hubo otras historias similares en el programa.

lupron.jpg Lupron, un fármaco en discusión.

El contexto

El impulso para prohibir la cirugía de reasignación de género para niños se produce en el contexto de la selección del presidente Joe Biden de la Dra. Rachel Levine, identificada como trans, para servir como secretaria adjunta de Salud y Servicios Humanos.

Durante una audiencia de confirmación en el Senado, Levine se negó a responder cuando el senador Rand Paul (Republicano / Kentucky), le preguntó si “los menores son capaces de tomar una decisión tan importante como cambiar el sexo”.

Al Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, definió la nominación de Levine para un puesto en el gabinete como un ejemplo del esfuerzo por avanzar en la “normalización” de la ideología transgénero.

Marshall argumentó que la selección de Levine por Biden -quien dijo que tiene “un historial de politización de los problemas de salud pública, abogando por la terapia de conversión para niños prepúberes"-, ha demostrado una falta de apoyo al consentimiento de algunos padres.

Marshall

Proteger a nuestros hijos de los tratamientos experimentales de reasignación de género y los bloqueadores hormonales permanentes no podría ser más importante. Estos experimentos médicos no están aprobados por la FDA (Food and Drugs Administration) y tienen consecuencias irreversibles para la salud de nuestros niños.

“La legislación que presenté... asegurará que esta práctica se detenga y evitará que los contribuyentes tengan que pagar la factura de estos horribles procedimientos”.

En algunos casos, los contribuyentes ya tienen que “pagar la factura” de las cirugías de reasignación de género.

A fines de 2021, un juez federal en Wisconsin falló que un hombre que cumplía condena en prisión por violar a su hija de 10 años tenía derecho a una cirugía de reasignación de género a expensas de los contribuyentes porque ahora se identifica como mujer.

Rachel Levine.jpg Dra. Rachel Levine, identificada como trans, secretaria adjunta de Salud y Servicios Humanos de USA.

“Los ideólogos izquierdistas están intentando normalizar la experimentación médica con el sexo biológico de un niño bajo el pretexto de la 'aceptación'”, advirtió LaMalfa. “Los niños vulnerables están siendo empujados a someterse a tratamientos experimentales, como inyección de hormonas que bloquean la pubertad y hormonas del sexo cruzado o incluso cirugías, que tienen consecuencias irreversibles, como la esterilidad permanente”.

“Tanto la Ley de Protección de los Niños frente a la Experimentación como la Ley de Fin del Financiamiento de la Experimentación de Género por parte de los Contribuyentes protegerían a los niños y a los contribuyentes de pagar el alto precio de estas intervenciones médicas experimentales y poco éticas. A los niños se les debe proporcionar el tiempo y el espacio para desarrollar la madurez en lugar de ser empujados a tomar decisiones que les cambien la vida y que probablemente luego se arrepientan”, agregó.

La Dra. Michelle Cretella, directora ejecutiva del Colegio Estadounidense de Pediatras, afirmó que estos proyectos de ley "... son las 2 leyes más críticas a favor de los niños presentadas hasta la fecha".

Nadie nace con un cerebro del sexo opuesto, y la identidad de género puede alinearse con el sexo biológico a lo largo de la niñez y la edad adulta, con y sin asesoramiento para tratar traumas subyacente. La esterilización de jóvenes emocionalmente vulnerables en cualquier otra circunstancia ser visto exactamente por lo que es: eugenesia.

LaMalfa presentó versiones de ambas leyes en la Cámara pero nunca ocurrió una votación por la oposición de los demócratas de la Cámara, que tienen mayoría. Los proyectos de ley enfrentan otra batalla cuesta arriba en el Congreso, que controlan loa demócratas, aunque por poco, en especial en el Senado. Pero este año 2022 hay renovación legislativa.

Michelle Cretella.jpg Dra. Michelle Cretella, directora ejecutiva del Colegio Estadounidense de Pediatras.

Silencio de la FDA

La Red Nacional de Estrés Traumático Infantil de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del HHS (Department of Health and Human Services o Departamento de Salud y Servicios Humanos) publicó un documento titulado "La atención que afirma el género es atención informada sobre el trauma".

El documento de la red definió la atención de afirmación de género, incluyendo las llamadas "intervenciones basadas en evidencia, como bloqueadores de la pubertad y hormonas de afirmación de género" y proclamó que "la atención de afirmación de género no es ni maltrato infantil ni negligencia".

La declaración se produce cuando los funcionarios de Texas han definido la administración de medicamentos que bloquean la pubertad en niños que cuestionan su género como "abuso infantil" y experimental, ya que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) no ha aprobado tales medicamentos para ese uso.

“No hay investigaciones científicamente sólidas que muestren los impactos negativos de brindar atención que afirme el género”, agrega la declaración de la red. “Los jóvenes [transgénero, de género diverso e intersexuales] pueden prosperar cuando reciben apoyo y afirmación en sus identidades y el desarrollo de su identidad”.

Un texto en el sitio web de Clínica Mayo afirma que los medicamentos destinados a bloquear la pubertad "podrían" ayudar a reducir la depresión entre los jóvenes. “Sin embargo, la supresión de la pubertad por sí sola podría no aliviar la disforia de género”, dijo la Clínica, y agregó que usar medicamentos para retrasar la pubertad “puede ser estresante” y, por lo tanto, un niño “podría experimentar una baja autoestima”.

