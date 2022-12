No perdió la cordura, solo tenía encefalitis

image.png

Hannah regresó a su casa con una orden de derivación a Psicología y una receta de antidepresivos, prescripta por la profesional de la salud que la diagnostico de ‘engripada’, la cual se alarmó por la escena de madre-hija, sin darle mayor importancia médica al asunto.

Cuando los síntomas se agudizaron, tal que en una sesión de terapia la joven de 20 años no proferir ninguna palabra, estando prácticamente catatónica, fue derivada a un Neuropsiquiátrico en donde le suministraron medicamentos antipsicóticos y antidepresivos.

En el hospital psiquiátrico, un médico intuyó que Hannah sufría algún tipo de enfermedad neurológica, por lo que programó una resonancia magnética, la cual reveló un quiste de 1,5 cm en el medio de su cerebro, y entonces rápidamente la derivaron al Hospital St Vincent.

Eso en realidad resultó no estar relacionado con la encefalitis, pero en cierto modo fue casi una suerte, ya que me llamó la atención de los neurólogos y significó que entraron en acción Eso en realidad resultó no estar relacionado con la encefalitis, pero en cierto modo fue casi una suerte, ya que me llamó la atención de los neurólogos y significó que entraron en acción

image.png La resonancia magnética que reveló el quiste benigno.

Allí, la joven irlandesa fue sometida a análisis de sangre y una punción lumbar para extraerle líquido cefalorraquídeo, lo cual determinó que sobrellevaba una encefalitis por receptor anti-nmda, de tipo autoinmune, que motiva un cuadro sintomatológico de alteración de la personalidad, confusión, psicosis, alucinaciones y pérdida de memoria. De hecho, durante los tres meses de convalecencia, la abuela de Hannah murió, y ella no recuerda haber estado en el velorio, teniendo solo flashbacks de otros episodios.

Al borde de la muerte y tras 13 intercambios de plasmas, recién el 12 de noviembre del 2017, luego de casi tres meses, Hannah se despertó del coma, lógicamente con su memoria a corto plazo afectada. Finalmente, luego de 102 días en internación, la fémina irlandesa fue dada de alta y ha recibido sesiones de foniatría, terapia ocupacional y fisioterapia.

“Me confundía mucho y tenía una memoria de 10 a 15 minutos antes de que se borrara, luego volvía a preguntar por qué estaba en el hospital, sin tener idea de lo que había sucedido”, explicó.

image.png

Más contenido en Urgente 24:

Escracharon a Víctor Hugo Morales y explotó: "HDP, cagón"

Climatólogos pronostican cuándo podría llegar 'El Niño' a la Argentina

Destrozado por criticar a Messi/Scaloni, Liberman respondió

Equipaje de mano: Aeropuertos cambiarían las restricciones

Gastón Edul salvó al periodismo deportivo en Qatar 2022