En ese contexto, la diputada nacional Carolina Píparo (Avanza Libertad – Buenos Aires), acompañada de su compañero de fórmula, José Luis Espert, presentaron un proyecto para modificar la Ley N° 26.657 de Salud Mental que fue sancionada en 2010.

Según fundamentan los liberales, dicha ley “se eligió no escuchar a profesionales intervinientes en el ámbito de la salud mental ni a organizaciones dedicadas a la temática, y peor aún, tampoco escucharon a aquellas personas a las que pretendieron contener ni a sus seres cercanos”.

En concreto, la iniciativa propone sustituir los artículos 2, 7, 15,16,18,29,38,39 y 40.

A su vez, insta modificar los artículos 17,20,21,24,26,30 y el título del capítulo X. Además, agrega el artículo 20 bis y 40 bis. En tanto, solicita la derogación de los artículos 4,23, 25, 27 y 28.

El proyecto de ley ingresó al Congreso Nacional el último viernes, y plantea en cuatro ejes centrales, uno de los más llamativos: que la internación pueda ser involuntaria. Para Carolina Píparo, "los chicos, adolescentes y adultos bajo problemas psiquiátricos severos podrían ser internados sin internados involuntariamente".

En esa línea, su proyecto propone que si dos psiquiatras o más consideran bajo una serie de trastornos psíquicos detallados en el documento que el paciente debe ser internado, el acto sucederá sin intervención judicial.

"Se considera que la internación involuntaria de un paciente con patología psiquiátrica no puede nunca ser asimilada a la privación ilegítima de la libertad, porque no lo es, siempre y cuando la decisión se base en un diagnóstico médico", explica la iniciativa.4

Otro de los aspectos que marca como erróneo de la actual ley es que "no abordó la problemática de adicciones de manera correcta en su texto. Se considera que no se puede asimilar el abordaje de dicho diagnóstico con otros padecimientos, por lo que se incorporó un capítulo especial para su tratamiento. No se puede exigir a las personas que padecen consumo problemático de sustancias psicoactivas el ejercicio responsable de la libertad".

Los liberales contra la "casta política"

Sobre este tema, los liberales aseguran que la dirigencia hacen oídos sordos al tema, y en ese sentido, Carolina Píparo no perdió la oportunidad de, al presentar su proyecto, disparar contra los políticos.

"Resulta vergonzoso escuchar a políticos que evidentemente ignoran la temática, convocar a ‘desmanicomializar’ el sistema de salud, en primer lugar, porque no existen los manicomios ni existían tampoco al momento de la entrada en vigencia de la ley y en segundo lugar porque debe existir la posibilidad de que en determinados casos un paciente psiquiátrico pueda ser asistido en nosocomios adecuados para la patología que sufre", sentenció la diputada nacional.

Los puntos claves del proyecto de Carolina Píparo:

Sobre los ejes claves del proyecto, la iniciativa propone lo siguiente:

El trabajo inter y multidisciplinario de los profesionales intervinientes en el área específica de la salud mental;

La necesidad e importancia de la existencia del hospital psiquiátrico;

La internación involuntaria y la determinación del riesgo cierto e inminente;

Y la intervención en personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas.

El proyecto completo a continuación: