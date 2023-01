Google y Bing al horno: Amenazados por nuevo buscador con IA

Google y Bing tienen un nuevo rival. Y uno poderoso. No es para menos, la era de los buscadores en internet está cerca a cambiar por completo. El final inminente de las herramientas clásicas de búsquedas de información en la web acaba de encontrar nueva competencia: la inteligencia artificial (IA). Ahora líderes del ‘searching’ como Google, Bing, o Mozilla se enfrentarán a sitios como You.com (no, no tiene nada que ver con YouTube) que operan impulsados por IA.