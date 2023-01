Bomba: Reuters dice que Google debería vender una parte

Aún así, Allensworth y otros expertos se mostraron escépticos de que un tribunal obligue a vender una unidad de una empresa tan grande y central para la economía como Google, que tiene enormes recursos para litigar todo el tiempo que sea necesario.

El negocio de Google en cuestión representó aproximadamente el 12% de los ingresos de la empresa en 2021 y desempeña un papel vital en sus ventas generales.

En el caso del holding de estados, un juez federal de Nueva York rechazó en septiembre la oferta de Google de desestimar la demanda por completo. Pero el tribunal sí rechazó o recortó algunos de los reclamos, incluidas las acusaciones de que la empresa llegó a un acuerdo de cooperación ilegal con la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc.

La demanda de los estados solicitó que el tribunal disponga las medidas que considere apropiadas, y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, informó que todos los posibles castigos están sobre la mesa. La demanda del Departamento de Justicia busca, como mínimo, la venta de la administración de anuncios de Google, entre otras cosas.

La "queja federal tiene un grado de especificidad que la otra queja de Google no tiene", dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, Harry First. "Eso me indica que se toman muy en serio el hecho de cambiar la estructura del negocio de tecnología publicitaria de Google".

La Oficina del Fiscal General de Texas no respondió a una solicitud de comentarios que presentó Reuters, y el Departamento de Justicia y Google se negaron a comentar.

Los estados demandan periódicamente a las empresas por supuestas violaciones de la legislación antimonopolio, pero el gobierno federal a veces interviene directamente o presenta su propia demanda para hacer valer su perspectiva nacional.

Los expertos legales dijeron que, si bien los jueces no siempre ceden ante el gobierno federal cuando intervienen disputas antimonopolio estatales, las opiniones del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de USA pueden influir mucho en sus decisiones.

Por ejemplo, después de que Nueva York y otros 12 estados demandaron para bloquear la fusión de los operadores inalámbricos T-Mobile y Sprint Nextel en 2019, el gobierno de USA argumentó que el acuerdo debería seguir adelante porque mejoraría la cobertura inalámbrica en las zonas rurales.

En ese caso, el Departamento de Justicia instó a la Corte a considerar su "perspectiva nacional uniforme" y negar la solicitud de los estados de una medida cautelar que bloqueara el acuerdo. La Corte estuvo de acuerdo, y la fusión luego se llevó a cabo con ciertas condiciones, en un acuerdo separado, mediado por el Departamento de Justicia.

“Si el objetivo final es cambiar la estructura de Google, el gobierno federal se encuentra en una posición mucho más fuerte”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Syracuse, Shubha Ghosh.

Google enfrenta, además, 2 demandas antimonopolio, en gran medida paralelas, de los estados y el gobierno federal que alegan dominio ilegal en la búsqueda en línea. La compañía también ha negado esas acusaciones.

