ChatGPT obliga a Google a cambiar y salir en contraataque

El servicio funciona mejor en inglés, pero también puede funcionar en otros idiomas, con diversos grados de éxito.

OpenAI reconoció que ChatGPT "a veces escribe respuestas que suenan plausibles pero incorrectas o sin sentido", comportamiento común a los grandes modelos de lenguaje y se llama 'alucinación'.

Según BBC, a partir de diciembre de 2022 ChatGPT no puede "expresar opiniones políticas ni participar en activismo político". Sin embargo, la investigación sugiere que ChatGPT exhibe una orientación proambiental y libertaria de izquierda cuando se le pide que adopte una postura sobre las declaraciones políticas de dos aplicaciones establecidas de asesoramiento electoral.

Open_AI_Founders.jpg Ilya Sutskever, a la izquierda, científico jefe de OpenAI LP, junto a Greg Brockman, director de tecnología del grupo.

En marzo de 2019, la revista Wired difundió algunos datos muy interesante acerca de la búsqueda de dinero para OpenAI:

"(...) El lunes llegó una nueva oportunidad de inversión utópica: deposite dólares en un laboratorio de inteligencia artificial de San Francisco cofundado por Elon Musk y recibirá una parte de las ganancias cuando (o si) descubra cómo crear máquinas más inteligentes que los humanos.

Ese lanzamiento proviene de OpenAI, un laboratorio de investigación de IA independiente cofundado como una organización sin fines de lucro en 2015 por Musk y Sam Altman, presidente de la incubadora de empresas emergentes Y Combinator. Su misión declarada era crear de forma segura software tan capaz como las personas, lo que denomina inteligencia general artificial, o AGI, y compartir los beneficios con el mundo. Los fundadores argumentaron que la sociedad no debería tener la esperanza de que los gigantes tecnológicos con fines de lucro hicieran eso. Los patrocinadores iniciales del proyecto, que también incluyeron al primer inversionista de Facebook, Peter Thiel, prometieron US$ 1.000 millones.

El lunes, los líderes de OpenAI dijeron que, después de todo, US$ 1.000 millones míseros no serían suficientes para competir con los laboratorios de inteligencia artificial bien equipados en compañías como Google y Facebook. Anunciaron el nuevo vehículo de inversión, una empresa llamada OpenAI LP, como una forma de recaudar dinero extra para la potencia informática y las personas necesarias para dirigir el destino de la IA. Musk dejó la junta de OpenAI en febrero pasado y no está involucrado formalmente en OpenAI LP.

“Para construir AGI, se necesitan miles de millones de dólares de inversión” en recursos informáticos, dice Ilya Sutskever, inicialmente director de investigación de OpenAI, pero ahora científico jefe de la nueva OpenAI LP con fines de lucro. “Creamos esta estructura para recaudar este capital mientras nos mantenemos alineados con nuestra misión”.

El software de IA a menudo se comercializa como la última tecnología para ahorrar dinero, a los ojos de algunos que representan una amenaza para los trabajadores humanos, e incluso para la sociedad. Sin embargo, el desarrollo de nuevos sistemas avanzados de IA puede ser extremadamente costoso debido a los potentes procesadores informáticos que se utilizan en los proyectos de aprendizaje automático de vanguardia y la gran demanda de un grupo relativamente pequeño, y abrumadoramente masculino, de personas calificadas para trabajar en ellos. (...)".

Google

The New York Times informó que los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, quienes mucho han invertido en inteligencia artificial, han debatido su respuesta a ChatGPT, y decidieron lanzar más de 20 productos de inteligencia artificial en 2023, incluida una demostración de su propio chatbot de búsqueda.

En NYT cuentan que se encendieron alarmas dentro de Google:

Recientemente, en diciembre, escuchamos que los ejecutivos de Google estaban preocupados de que, a pesar de invertir mucho en tecnología de IA, moverse demasiado rápido para implementarla podría dañar la reputación de la empresa. Pero las cosas están cambiando rápidamente. Google anunció que despedirá a más de 12.000 empleados y se centrará en la IA como un tema de importancia primordial.

Google presentaría novedades durante su evento anual I/O en mayo, donde en el pasado presentó Duplex y Google Glass, entre otros desarrollos.

Larry Page y Sergey Brin, accionistas mayoritarios de la empresa matriz de Google, Alphabet, "ofrecieron consejos" a los líderes de su empresa en diciembre, aprobaron planes y presentaron ideas mientras se reunían con ejecutivos para hablar de ChatGPT.

Larry Page y Sergey Brin.jpg Larry Page y Sergey Brin.

En definitiva, Page y Brin se han involucrado en forma personal, lo que no sucedía desde 2019 cuando dejaron la dirección ejecutiva de Google/Alphabet a Sundar Pichai.

La demostración de la búsqueda de chatbot dice que Google priorizará "obtener datos correctos, garantizar la seguridad y deshacerse de la información errónea", con la esperanza de abordar el problema de que la IA responda a las consultas con confianza y claridad con información incorrecta. Mientras tanto, también está trabajando en formas de acelerar los procesos de revisión que se supone que verifican la tecnología para ver si está funcionando de manera justa y ética.

Los productos incluyen

un estudio de generación de imágenes que "crea y edita imágenes";

una aplicación para probar prototipos de productos; y

un kit de herramientas que otras empresas pueden usar para crear prototipos de IA desde una ventana llamada MakerSuite, del navegador;

una herramienta de generación de código llamada PaLM-Coder 2 que es similar al software GitHub Copilot, de Microsoft;

otra herramienta que ayuda a crear aplicaciones para teléfonos inteligentes llamada Colab + Android Studio.

En los últimos años, Google se movió en forma conservadora acerca de nuevos productos de IA.

La empresa se encontró en el centro de un debate sobre la ética de la inteligencia artificial después de despedir a 2 destacados investigadores en el campo , Timnit Gebru y Margaret Mitchell.

Gebru y Mitchell presentaron críticas a los modelos de lenguaje de IA.

Aunque se cree que la investigación de IA de Google es tan avanzada como la de otras compañías tecnológicas destacadas, la aplicación AI Test Kitchen, por ejemplo, ofrece acceso a herramientas de generación de imágenes y texto similares a DALL-E y ChatGPT, de OpenAI.

Sin embargo, Google restringe fuertemente las solicitudes que los usuarios pueden hacer de estos sistemas. La compañía ya mostró algunos de sus propios productos de IA con gran cantidad de chat, incluida una demostración no pública en 2021 de un sistema similar a ChatGPT .

Sin embargo, con el lanzamiento de ChatGPT, y las advertencias alarmistas sobre dificultades de Google, la empresa está revisando sus tácticas.

