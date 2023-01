Habló Larroque, habló Máximo...¿hablará Cristina?

“Yo entiendo que estaba apretado por el mercado local, por los especuladores, pero también entendía que se jugaba el futuro de varias generaciones. Deberíamos haber seguido negociando, ser más duros”, dijo el diputado Kirchner en una entrevista publicada el domingo en el portal El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbitsky.

maximokirchner-cohete.jpg Máximo Kirchner volvió a criticar el acuerdo con el FMI. Pidió una "resolución política". elcohetealaluna.com

El líder de La Cámpora, dijo que no se trataba de "un buen acuerdo" como manifestó el Presidente y pidió una "resolución política".

Entonces, dijo: "Imaginate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: Así no podemos. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas. Porque esta curva de vencimientos puede cargarse a los políticos de cualquier signo que queden al mando del país, todo el sistema político está jugando con fuego. Esta situación requiere que la dirigencia se plante no con una actitud patriotera sino de responsabilidad e inteligencia, porque hay 50 millones de personas que demandan soluciones reales, concretas y rápidas. Y si los acreedores se llevan puesta a toda la dirigencia, ¿a quién van a poner? ¿A un tipo que apenas consigue hilar monosílabos?".

Larroque también había señalado el acuerdo con el FMI como un problema a resolver. "Está claro que estamos presos de la trampa que es el acuerdo con el FMI. Eso hay que resolver. No podemos contentarnos, no sería honesto maquillar una situación que es muy compleja", dijo.

El N°2 de La Cámpora denunció días atrás el "ajuste" -palabra maldita en el léxico K- que "es la política que está rigiendo en la economía" al referirse al acuerdo.

El Gobierno, sin embargo, se apega a la letra del acuerdo, y el ministro de Economía, Sergio Massa, cumplió las metas establecidas para este año, incluso por encima de las mismas, como las del décifit fiscal primario y la de las reservas del Banco Central.

Massa cuenta con el aval de Cristina Kirchner. Si la Vice apunta contra el acuerdo, debilitaría la hoja de ruta del ministro. Hasta ahora no lo ha hecho. Puede ser que Larroque y Máximo anticipen la opinión de CFK, pero no son sus voceros. Ella lo ha dicho: "No dejo que nadie hable por mi".

