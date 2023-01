Vía Domingo Cavallo: Guiño de Clarín para Alberto y Massa

image.png El ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo. (Fuente: Clarín)

Acto seguido, espetó:

A mí me parece que Massa o Alberto Fernández si hubieran podido gobernar con las ideas que traían de antes, se habrían orientado en esa dirección. Pero están sometidos y dependen de Cristina y en la práctica llevaron adelante las políticas de Kicillof, que han sido un desastre y serán un desastre si la siguen aplicando A mí me parece que Massa o Alberto Fernández si hubieran podido gobernar con las ideas que traían de antes, se habrían orientado en esa dirección. Pero están sometidos y dependen de Cristina y en la práctica llevaron adelante las políticas de Kicillof, que han sido un desastre y serán un desastre si la siguen aplicando

De esta manera, apuntando sus misiles hacia la Vicepresidenta y el gobernador bonaerense, Cavallo deslizó un elogio para con el mandatario y su Ministro más importante, algo que desde Clarín no dudaron en destacar.

image.png Sergio Massa se enfila como candidato para 2023.

Hugo Haime, editor de Clarín: "No necesito que me den el OK"

En la portada del viernes 6 de enero del diario Clarín puede visualizarse una nota titulada Confirmado: Sergio Massa quiere ser candidato y ya tiene una encuesta a medida. La misma fue escrita por el periodista Eduardo Paladini, editor de la sección política del diario, y le endilga el relevamiento en cuestión al consultor Hugo Haime, analista presuntamente vinculado al Ministro de Economía.

Sin embargo, a través de su cuenta personal de Twitter, Haime negó haber realizado tal encuesta a pedido de Massa o de su equipo y espetó que "a esta altura de mi carrera profesional no precisó que nadie me dé el OK para realizarla".

https://twitter.com/HugoHaime/status/1611382852603580420 En relación a la nota de tapa de Clarin del día de hoy adjudicándome realizar una encuesta q confirmaría las apetencias presidenciales de Sergio Massa. De mi parte no es lo q sucedió — Hugo Haime (@HugoHaime) January 6, 2023

En su nota, Paladini indica: "Días atrás, Clarín accedió a un estudio de Haime que, entre otros, habría llegado a manos del ministro de Economía, uno de sus habituales clientes. Se trata de un estudio mensual ómnibus' que elabora también para distintos gobernadores del PJ. Llama la atención una de las preguntas de la encuesta, a medida de los planes políticos de Massa".

Pero enseguida, el consultor pregunta: '¿Y si baja fuertemente la inflación a quién vota para Presidente?'. Allí, el oficialismo sube a 37,5%, con el ministro de Economía liderando con 16,6%. Juntos por el Cambio baja a 32,7% y Milei se sostiene en 19% Pero enseguida, el consultor pregunta: '¿Y si baja fuertemente la inflación a quién vota para Presidente?'. Allí, el oficialismo sube a 37,5%, con el ministro de Economía liderando con 16,6%. Juntos por el Cambio baja a 32,7% y Milei se sostiene en 19%

A raíz de esto, lo que desliza el periodista político en su nota es que la encuesta responde exclusivamente a los intereses de Massa como candidato para la presidencia en 2023.

image.png La tapa de Clarín del 6 de enero. En el borde inferior derecho, la nota de la polémica.

Por otro lado, la publicación de Clarín también indica que, desde las oficinas de Massa, "niegan cualquier vinculación con el estudio y se aferran al speech de la gestión".

Es a raíz de esto que Haime echo luz sobre el relevamiento y negó categóricamente haberlo realizado por encargo de Massa. Según indicó en analista, se trata de una pregunta que se viene planteando como hipótesis de trabajo desde el inicio de la convertibilidad en 1991, teniendo en cuenta que la inflación es una variable que interviene en el voto de la ciudadanía.

"Para mí la noticia es que, en la situación actual, en las PASO la suma de candidatos supera a la suma del PJ y, si bajara fuertemente la inflación, la situación se revertiría y vencería", manifestó el encuestador, dando por cerrado el tema.

