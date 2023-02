El chatbot lo predijo Isaac Asimov en los años '50

La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. Por lo tanto, lo que parece ser ciencia ficción en realidad no es tanta ficción. Hoy, las empresas y países más poderosos del mundo cuentan con los mejores analistas, científicos de datos y tecnologías.

machine-learning.jpg Sobre la base de analizar cualquier cosa que posea una gran cantidad de datos es como funcionan los chatbots y su arquitectura interna, y ésto fue algo que Asimov casi vaticinó en sus libros de ciencia ficción

Tienen a su disposición recursos donde se analizan todos los eventos imaginables: Por ejemplo, crisis bursátiles, conflictos bélicos, desastres naturales, eventos deportivos. Cualquier cosa que genere una gran cantidad de datos puede ser analizada.

Esta información es clave para crear estrategias que puedan ayudar a lograr los objetivos. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, el poder del aprendizaje automático no está en saber si venderemos más o menos, ni si será elegido un partido político u otro.

El verdadero poder del aprendizaje automático es que, independientemente de la predicción que resulte del análisis, sabemos con un alto grado de probabilidad qué sucederá y, en consecuencia, podemos actuar. Nuevamente, cualquier cosa que genere una gran cantidad de datos es susceptible de análisis.

Big Data: Vamos a ponernos en modo Dibu

Imaginemos una tanda de penales en la que el arquero está seguro en un 95% de por dónde va a ir la pelota. El poder no está en saber dónde va a tirar el contrario y salvar el penal, lo interesante es que cómo sabemos casi con certeza que se va a atajar, porque podemos mandar a todos nuestros jugadores a esperar en el área contraria el disparo de nuestro arquero después de pararlo.

Esta analogía futbolera funciona para explicar lo que hacen gran parte de equipos políticos a la hora de una elección, o para actuar frente a, por ejemplo, los patrones de comportamiento de una multitud indecisa en Twitter. El poder que se maneja a través de esa clase de información permite prever hacia dónde irá el voto de esa gente.

el dibu IA asimov.webp Lo que importa no es si el Dibu Martínez va a atajar, lo que importa es que sabemos que él va a atajar y las decisiones que toma para que eso suceda, como decirle "Lo siento pero te como hermano" a su contrincante

Pero lo que más llama la atención es que según el axioma de Seldon no. 2, (la población debe permanecer ignorante de la aplicación de los análisis psicohistóricos), el mero hecho de saber que se está midiendo o analizando, perturba el resultado. La persona observada no puede saber que está siendo medida o analizada. ¿Ficción otra vez? No, para nada.

La paradoja del obserbador ya estuvo en Jurassic Park 2

En la secuela de Jurassic Park al principio de la historia, el matemático Ian Malcolm (interpretado por Jeff Goldblum) va a buscar a su pareja a la Isla Sorna, una segunda isla con dinosaurios, muy distinta a la de la primera película. Allí, cuando se encuentran, ella está investigando, fotografiando a los dinosaurios, y él le dice algo muy interesante: No se puede observar sin modificar lo que se observa.

El personaje de Julianne Moore cree que va a poder documentar a los dinosaurios sin modificar su comportamiento, pero su sola presencia modifica el entorno en el que se encuentran. En física experimental y física cuántica, esto se conoce como la paradoja del observador, y se refiere a una situación en la que el fenómeno observado está influenciado por la presencia del observador o investigador.

julianne-moore-jurassic-world-mundo-perdido-2080245.webp Julianne Moore cree que no está interfiriendo con el comportamiento de los dinosaurios, pero el hecho de estar con una cámara cuyos sonidos pueden espantar a los especímenes, modifica su comportamiento natural

Acá es donde podemos validar la segunda regla de Seldon: La población debe permanecer ignorante de la aplicación del análisis psicohistórico porque si el observador detecta que está siendo observado, puede variar su comportamiento, entorpeciendo toda la métrica.

Llevado a la tecnología actual, de hecho, los chatbots no son perfectos. Son capaces de elaborar textos y artículos muy convincentes con información totalmente sesgada o falsa, haciéndola pasar por verdadera, porque la sola presencia de esa información influencia a los datos que se encuentran verificados.

Esto es una alerta, por lo que depende de los humanos la posibilidad de utilizar estas herramientas con criterio, para aportar al progreso de las personas. Pero por ahora, ese panorama sí parece de ficción.

