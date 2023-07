Cripto polémica: Creador de OpenAI y GPT pide escanear ojos

¿Qué críticas recibe Worldcoin?

Worldcoin también causó polémica y rechazo por parte de algunos sectores, que ven en su propuesta una amenaza a la privacidad y la seguridad de los usuarios. Algunos expertos y activistas cuestionaron la necesidad y conveniencia de utilizar el iris como identificador digital, ya que se trata de un dato biométrico sensible e inalterable, que podría ser utilizado para fines maliciosos o discriminatorios.

Asimismo, expresaron su preocupación por el hecho de que Worldcoin almacene los datos de los usuarios en un servidor centralizado, lo que podría facilitar el acceso no autorizado o la filtración de los mismos.

image.png También se criticó la falta de transparencia y claridad sobre el uso y destino de los datos, así como la posible cesión de los mismos a gobiernos, empresas o entidades externas.

Entre los detractores de Worldcoin se encuentra el ex analista de la NSA y denunciante Edward Snowden, quien en octubre de 2021 publicó un hilo de Twitter advirtiendo sobre los riesgos de este proyecto.

“No escanees tus globos oculares. No uses la biometría para combatir el fraude. De hecho, no uses la biometría para nada. El cuerpo humano no es un boleto rasca y gana”, escribió Snowden.

¿Qué opinan los usuarios de Worldcoin?

A pesar de las críticas, Worldcoin logró atraer a más de dos millones de personas en 120 países, que se han registrado y escaneado sus iris a cambio de tokens gratuitos. La mayoría de los usuarios son jóvenes curiosos por la tecnología y la criptografía, que ven en Worldcoin una oportunidad de experimentar con algo nuevo y potencialmente rentable.

En una criptoconferencia en Tokio, la gente hizo cola el martes frente a un Orbe flanqueado por carteles que decían: “ Los Orbs están aquí ”.

image.png Los solicitantes hicieron fila para que el dispositivo escanee sus iris, antes de esperar los 25 tokens Worldcoin gratuitos que la compañía dice que los usuarios verificados pueden reclamar.

Los usuarios dijeron al medio Reuters que sopesaron las preocupaciones sobre la recopilación de datos frente a su curiosidad por el proyecto, que dice que ha emitido identificaciones para más de dos millones de personas en 120 países, principalmente durante un período de prueba en los últimos dos años.

“Existe el riesgo de que una empresa recopile los datos de tus propios ojos, pero me gusta seguir los proyectos criptográficos más actualizados ”, dijo Saeki Sasaki, de 33 años.

