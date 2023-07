Arde Tigre: La UOCRA con Malena Galmarini de Massa

Malena: “Cuando estoy rodeada de todos ustedes me siento protegida como trabajadora, como militante y como peronista”.

También estaba su padre, Fernando Galmarini, conocido afiliado justicialista, acompañado por el secretario general de UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez; Andres Miño, secretario general Camioneros Zona Norte; Emiliano Gallo, secretario general de la UOM Zona Norte.

galmarini.jpg Los Galmarini, Fernando y su hija Malena.

Malena en defensa de UP: "No hay ninguna posibilidad de que aquellos que están enfrente del pueblo, puedan hacer que baje la inflación y que suban los salarios. Estamos en los barrios acompañando y sabemos que debemos hacer".

Malena en defensa de su esposo: "Yo no tengo ninguna duda de que (Sergio Massa) es un hombre que pone el cuerpo todo el día y todos los días. Es un pibe criado en una obra, con la UOCRA, que trabaja con toda la CGT; y que va a ser el mejor Presidente de los últimos años".

Malena contra Zamora (1): "Hemos trabajado durante mucho tiempo para que Tigre sea el mejor municipio, pero ya no es el que era ni con (Ricardo) Ubieto ni con Massa. El distrito necesita volver a ponerse de pie porque cada uno de los barrios dónde viven nuestros compañeros y compañeras son olvidados. No solo porque no los visitan, básicamente porque no los acompañan".

Malena contra Zamora (2): "Sabemos que cuando nos muestran espejitos de colores, atrás hay otra cosa. Cuando nos hablan de hospitales que después no van a tener ni médicos ni enfermeros, lo que están haciendo es un negocio".

