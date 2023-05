Chat GPT: Pros y contras para sacarle el máximo partido

Una de las grandes ventajas de Chat GPT es solicitar que un tema sea explicado en forma coloquial, o para una edad determinada, lo mismo que las traducciones, que desarrolla con gran precisión. Pero una de las áreas en las que destaca por completo es en la programación, y de acuerdo con Bilinkis resulta útil y competitivo para los programadores, que ya están utilizando esta IA como complemento.

Sin embargo, como toda tecnología que se encuentra en constante cambio, ésta tiene sus falencias. Bilinkis considera que no es recomendable para las cosas que ya hacía Google, como preguntarle datos fácticos o sobre alguna personalidad, o por direcciones web, ya que al armar cosas verosímiles, tiene un gran margen para indicar incongruencias.

Otras de las cosas que sorprende es la matemática, Chat GPT no es demasiado bueno con las ciencias exactas, como por ejemplo los acertijos lógicos, ya que no puede generar una respuesta verdadera, y al indicarle que no tiene solución puede mentirle al usuario, dándole datos erróneos dentro de esta construcción de verosimilitud.

