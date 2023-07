El país lo arreglamos con un tuit

Yo te diría, sin anestesia, que tu mujer, digna hija de su madre, es mas militante que muchas otras y tiene genética de pelea y rebeldía pero, Sergio Tomás, muchacho, parece demasiado una familia en Nordelta y otra familia, la misma, en Casa Rosada. Se arma un despelote de protocolo. Ojito, el fantasma de la familia K aparece apenas algún periodista no ensobrado se avive.

Te aconsejaría, yo haría, no se vos, un último esfuerzo para que Cristina hable poco… poco y nada. Hay que arreglarle el bolonqui de hija y nietos, eso es cierto, pero es un trámite. Canjear un Lago Escondido y un Caputo por una hotelería es cuestión de horas, y listo.

La campaña es sencilla. “Déjenmé a mi, yo se como empezó, yo puedo arreglar esto”. Poner cara de si me voy me llevo la llave.

Frases útiles: “… de afuera parece fácil”… “hay detalles de la función gobierno que no permiten hacer todo como en una Empresa”…”no conviene destruir lo hecho, destruir es fácil, construir lleva años, quiero sostener lo útil y reformar lo que está dañado”… ”alguien que recién llega a los ministerios debe entender qué cosa es Argentina y eso se lleva un tiempo precioso donde la historia indica que se equivocan mucho…” …” yo quiero remitirme a una de las mas tradicionales frases de Perón: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar…” “… no odio ni estoy enojado con ningún opositor, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie dijo Perón y tenía razón…”

Frases por frases están son bastante inatajables y las entienden todos.

Además en serio y para los pocos que si leen y escriben, como ponían en los sumarios, con organizar la mecánica impositiva, que es sacarle lo mismo pero en un solo rubro, esperar cosecha y explotación, regular ministerios con Gremios y Empresarios, blanquear suavemente lo que se están llevando y que no puedan esconder balances y el asunto Casa Rosada no parece lejano y te repito, alguien debe decir cuánto de incendiaria tiene La Pato y cuanto de remilgos prejuiciosos el Pelado. Además en serio y para los pocos que si leen y escriben, como ponían en los sumarios, con organizar la mecánica impositiva, que es sacarle lo mismo pero en un solo rubro, esperar cosecha y explotación, regular ministerios con Gremios y Empresarios, blanquear suavemente lo que se están llevando y que no puedan esconder balances y el asunto Casa Rosada no parece lejano y te repito, alguien debe decir cuánto de incendiaria tiene La Pato y cuanto de remilgos prejuiciosos el Pelado.

Ya se sabe que el 40% del país es un polvorín pero también se sabe que los intendentes van en la misma boleta y hay tiempo, desde las PASO en adelante, para cerrar la manguera con el que no cumple. El polvorín es Provincia de Buenos Aires y decile al “Kichi” que salga de teen agers y lo resuelva. Ese es su rol. Basta de marxismo a la violeta con ese muchacho, justo ahora, que está aprendiendo a ser peronista y le faltan pocas materias. Tiene una favor, no le entregó las cajas a los muchachitos de la new burocracia, bolú no es. Sentarse sobre el 40% es tener la mitad de la pelea organizada, no ganada, organizada.

Sergio Tomás, estimado muchacho, te falta resolver 5 provincias donde tenés que llevarte del 30 % para arriba. Córdoba y Santa Fe. Tucumán, Entre Ríos y La Pampa. Con Mendoza y Jujuy todo es mas sencillo. Es contra el oficialismo gorila. Hay letras varias para eso.

En Ciudad de Buenos Aires primero hay que desmontar una paparruchada. Que no podés ser candidato porque sos funcionario. Vos sabés que esos periodistas dicen lo que dicen porque todos sabemos como es el juego y punto. Pero… el Pelado es candidato, el Radicheta es candidato… y son gobierno.

Te hacen falta 3 espadachines un poquitín belicosos y ropero medianamente limpio para que pregunten por familiares de todos ellos, de los funcionarios que son candidatos para que digan como les va en las finanzas familiares. Vos no.

Peleate con D’Elía. Mandá que la inviten varias veces a la Carrió y a Macri. Falta poco. Dale, no es tan difícil.

Maniobras laterales necesarias vas a tener que hacer. Traerlo a Scioli es una, Daniel es como el agua mineral.

No mencionar ni bien ni mal al hijo de 'Pajarito' Grabois. Después de las PASO incorporar alguno de sus punteros.

Vamos con los spot. “No deje que rompan todo, vamos a arreglarlo sin injusticias”.

“Mirémonos, le estoy dando la cara, quiero quedarme para arreglar lo que no anda bien, no deje que vengan a romper todo”,

Y el tuiter: “Sergio Tomás, sos parte de este quilombo, quédate y desde el 11 de diciembre arréglalo vos hermano. La Pato no sabe, quiere enojarse y listo. Horacio quiere consensuar con vos. Bueno. Dale. Te colgarán la culpa igual."

Lo voy a escribir, ocupate que se vuelva viral.

“Tranquilidad, Crecimiento, Recuperar la alegría. Vamos a hacerlo, SOMOS los que podemos”, cierra.

