Cardiólogo revela 5 hábitos con fama de inocentes que dañan tu salud

En ese sentido, aquí están los hábitos cotidianos que podrían estar dañando tu salud silenciosamente, según el cardiólogo:

Es posible que tengas que hacer muchas cosas al día y que tus reservas de energía se vean agotadas. Presta atención a ello y descansa. Según el médico, dormir es importante.

"¿Decirte a ti mismo 'Dormiré cuando esté muerto'? Es un atajo. No descansar significa presión arterial alta, aumento de peso y un agotamiento irreparable", advierte el cardiólogo.

El sedentarismo es uno de los peores enemigos de la salud y hay evidencia que lo comprueba. Por el contrario, estar activo físicamente puede ayudar a mantenerte saludable y feliz.

"Ya sea en el escritorio, el sofá o el coche, estar quieto demasiado tiempo te destroza la espalda, el estómago y el corazón", indica el médico.

En general, se recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana.

Es muy común que las personas dejen pasar los síntomas de estrés. Sin embargo, esto puede repercutir secretamente en la salud.

"'Estoy bien'. Claro. Hasta que tu cuerpo te diga lo contrario: opresión en el pecho, problemas intestinales, insomnio y pánico repentino", escribe el cardiólogo.

En cambio, busca maneras de combatir el estrés, como practicar meditación, yoga o simplemente respirar profundo.

Es muy común que las personas coman 'algo rápido' para ponerse al día con la rutina, pero en realidad esto puede pasar factura en tu cuerpo. Quizá no lo notes al momento, sin embargo, con el tiempo, las consecuencias pueden ser fatales.

El cardiólogo alerta: "Saltarse el desayuno. Comida rápida. Azúcar para cenar. Tu azúcar fluctúa como una montaña rusa, y tu cuerpo paga las consecuencias".

"Lo haces todo por los demás, pero ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en contacto contigo mismo?", pregunta el médico.

Y es que, a menudo las personas no saben decir que no, y esto puede desde provocar problemas económicos hasta afectar negativamente en la salud.

Finalmente, el cardiólogo aconseja cuidar la salud desde la mediana edad, ya que, como se dice popularmente, "es mejor prevenir que lamentar".

"Escucha: la prevención es más atractiva que el tratamiento. Porque no hay nada de lindo en los medicamentos, los procedimientos ni el agotamiento a los 30. Cuídate ahora… mientras aún puedas elegir", sugiere el médico.

