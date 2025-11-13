Anuncio de Google: Su algoritmo cuántico resuelve problemas "imposibles" en segundos

La realidad detrás del furor

El entusiasmo tiene una cuota de realidad: el DQI todavía es teórico. Las computadoras cuánticas actuales tienen apenas cientos de qubits, mientras que este algoritmo necesitaría millones para funcionar. Google estima que las aplicaciones prácticas llegarían recién dentro de cinco años, pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué vamos a hacer realmente con todo ese poder?

Google publicó junto al anuncio una hoja de ruta en cinco etapas para desarrollar aplicaciones cuánticas reales. El mayor obstáculo no es solo técnico: falta identificar problemas específicos donde las computadoras cuánticas tengan ventaja real y, más importante aún, conectar esos casos con necesidades concretas del mercado. La compañía propone un "enfoque que prioriza el algoritmo", es decir, primero demostrar la superioridad cuántica y después buscarle aplicaciones comerciales.

image

Mientras los gigantes tecnológicos invierten miles de millones en desarrollar hardware tolerante a fallos, la comunidad científica advierte que el verdadero desafío no es construir máquinas más poderosas, sino descubrir para qué diablos las vamos a usar en la vida cotidiana.

