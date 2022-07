'The Grey Man' regresa a Netflix a los días de éxito (dicen)

Del otro lado, Anupama Chopra, en Film Companion: "The Grey Man, basada en una novela de 2009 de Mark Greaney, no es sorprendentemente original. Al igual que en la franquicia de Jason Bourne, aquí también tenemos un asesino de clase mundial con conexiones polémicas con la CIA. Al igual que en las películas de James Bond, la trama es un trotamundos: la película comienza en Bangkok pero pasa por Bakú, Mónaco, Viena, Turquía antes de culminar en Croacia. Al igual que muchos operativos exitosos en pantalla, Grey Man combina habilidades de combate increíblemente sofisticadas con una gran inteligencia y, a pesar de la brutal ocupación, un fuerte sentido de la moralidad. Este no es un hombre que dejará morir a un niño. Es un asesino con un sentido del honor permanente".

Para algunos es un error que Netflix le conceda 'carta blanca' a los Russo, con su estilo lleno de excesos grandilocuentes y bromas apenas divertidas. Pero Netflix precisa generar noticias positivas. Enorme suerte la de los Russo.

the grey man3.jpg Los Russo podrían haberlo hecho mejor pero Netflix no se encuentra para 'detalles'.

El proyecto

Netflix dice que la secuela actualmente sin título está en desarrollo y que la estrella Ryan Gosling y los directores Joe y Anthony Russo están listos para regresar junto con el coguionista Stephen McFeely.

“La reacción de la audiencia a 'The Grey Man' ha sido fenomenal”, dijeron los Russo en un comunicado. “Con tantos personajes asombrosos en la película, siempre habíamos tenido la intención de que 'El Hombre Gris' fuera parte de un universo expandido, y estamos encantados de que Netflix anuncie una secuela con Ryan, así como un 2do. guión que nos entusiasma hablar de [eso] pronto”.

No es el 1er. intento de Netflix de crear su propia franquicia de películas. La compañía recogió las secuelas de 'Knives Out', de Rian Johnson, y encargó secuelas y 'spin-offs' para la película de zombis 'Army of the Dead', de Zack Snyder.

Todo esto es un intento de emular el éxito en expansión del Universo Cinematográfico de Marvel, que se exhibió por completo en Comic-Con el pasado fin de semana: Marvel anunció múltiples proyectos junto con las próximas 2 fases de sus planes narrativos, que duran hasta 2025.

mark Greaney.jpg Mark Greaney: ¿Alguien le preguntó qué opina del film de los Russo?

La historia

Basado en la serie de libros más vendidos de Mark Greaney, 'The Grey Man' sigue a un agente de la CIA que huye de un mercenario sádico después de descubrir secretos corruptos sobre su superior. Aunque el elenco, que incluye a Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick y Regé-Jean Page, recibió elogios, la película recibió críticas muy variadas.

Mark Greaney es conocido como el colaborador de Tom Clancy en sus últimos libros, y por continuar, hasta 2017, con el personaje de Jack Ryan y el universo de Tom Clancy luego de su muerte en 2013.

Greaney fue mesero y cantinero durante 10 años, luego estuvo en una empresa de tecnología quirúrgica, mientras trabajaba en 2 novelas en su tiempo libre. Una fue 'Goon Squad' y trataba sobre las secuelas de la guerra civil de Bosnia. Él entregó las primeras 20 páginas de su trabajo a Scott Miller, el agente literario de su autor favorito, Ralph Peters, en una conferencia de libros, en septiembre de 2006. A Miller le gustó el libro, pero le dijo que "no era comercializable", según Greaney.

Sin embargo, él instó a Greaney a escribir una novela basada en un personaje de 'Goon Squad' llamado Court Gentry, que luego sería 'The Grey Man'. Después, Miller fue su representante y más tarde fundó una editorial, Jove Books.

Entonces, Greaney se convirtió en escritor a tiempo completo. 'The Grey Man' generó 8 secuelas. Para Netflix, según parece, oro refinado.

