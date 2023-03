Shazam 2: Warner y DC marcan su primer gran fracaso del 2023

¿El futuro DC pinta oscuro o esperanzador?:

Obviamente, todas las reseñas son subjetivas, pero la división bastante uniforme entre las tres categorías de puntuación hace que Shazam 2 se este considerando ya mismo como un enorme fracaso.

La taquilla del fin de semana de estreno de la película sería significativamente más baja que la del Shazam original (en términos de crítica profesional). Y con el futuro de DC a manos de James Gunn, no está claro si esta versión de Shazam seguirá existiendo como tal.

image.png Tiempos difíciles, estrenos polémicos, decisiones...¿desacertadas?

Por si las cosas para DC no fueran lo bastante negativas, hay que tener en cuenta que las primeras proyecciones de Aquaman 2 fueron consideradas desastrosas y que Ben Afleck no quedó convencido con las próximas películas por venir, por lo cual…ya no se encuentra interesado.

