A la sequía y a la inflación ahora se le suma una crisis en USA

En esas líneas, advertíamos que lo que agravaba la preocupación era que, en la medida que los días siguieran transcurriendo con temperaturas elevadas y sin lluvias, eran factibles nuevos recortes en las estimaciones agrícolas.

Y efectivamente así está ocurriendo. Ayer la Bolsa de Cereales recortó su estimación para la producción de soja a 25 MTn desde 29,5 MTn el 09/03 y 33,5 MTn el 02/03 y para el maíz a 36 MTn desde 37,5 MTn y 41 MTn, respectivamente

Por otro lado, como destaca Ayelen Romero, ejecutiva de cuentas en Rava Bursátil, tanto la renta fija como variable se vio afectada por el clima de Estados Unidos.

De forma particular, los ADR finalizaron la semana con bajas contundentes protagonizadas por YPF (YPF), Banco Francés (BBAR) y Grupo Supervielle (SUPV) y finalizaron con una caída en torno al 14% y 16%. Sin embargo, cabe destacar que este desplome que sufrieron las acciones locales se debió sobre todo a factores externos.

La paliza también llegó para los bonos soberanos en dólares, aunque, como remarca Ayelen Romero: El bono con vencimiento en el 2030 con legislación local en su plaza en dólares, muy cerca de un soporte en el que será clave su comportamiento.

Las elecciones, las medidas de Massa y lo solicitado por el FMI esta semana se ubicaron en un segundo plano, pero cuando se restablezca la calma, de nuevo serán los protagonistas de la escena local.

BCRA ajusta la tasa

Por la inflación y el impacto de la sequía, la crisis del BCRA se profundiza pese a cualquier tipo de ayuda que pueda dar el FMI en sus reservas. Tras el 6,6% que confirmó el INDEC respecto a febrero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió el jueves 16 de marzo a elevar la tasa de los plazo fijo al 78% tasa nominal anual -TNA- y, dejando una tasa efectiva anual -TEA- del 113%.

Aun así, varios analistas estimaban un aumento superior al realizado

Al respecto, desde Portfolio Personal Inversiones -PPI- aseguran que: El BCRA se quedó un poco corto. Asumiendo una inflación de 6,7% mensual promedio hasta junio, como está implícito entre LEDES y LECER, el plazo fijo retail continuaría perdiendo contra la inflación esperada al ser la tasa mensual directa 6,4% (vs 6,2% previo a la suba de ayer). Específicamente, la tasa real ex ante a un mes vista pasaría de -4,9% anual a -2,2%. Si bien la LEDE corta en la última licitación había dejado espacio para incrementar la tasa de LELIQ hasta 550 puntos básicos a 80,5% de TNA (117,4% de TEA), lo que habría derivado en un aumento de igual magnitud en el plazo fijo minorista que lo hubiese dejado con una tasa real levemente positiva, habría desincentivado la colocación en instrumentos cortos del Tesoro en la próxima licitación. Tras un canje que estuvo lejos de ser un triunfo, Massa necesita mostrar un éxito en el próximo test de la secretaría de Finanzas para evitar tensionar aún más el mercado de pesos.

Esto habría detenido a Pesce de ser más hawkish.

¿BlackRock comprará Credit Suisse?

Ayer, sábado 18 de marzo, el gigante BlackRock tuvo que salir a aclarar los rumores acerca de una posible compra del suizo Credit Suisse. Al respecto, el portavoz de la compañía aseguró:

BlackRock no está participando en ningún plan para adquirir la totalidad o parte de Credit Suisse, y no tiene ningún interés en hacerlo

El Financial Times (FT) informó de que BlackRock había estado trabajando en una oferta rival por Credit Suisse con el objetivo de contrarrestar un plan de UBS AG para adquirir la entidad. Posteriormente, actualizó la noticia para incluir la negación por parte de BlackRock de cualquier interés o implicación en dicha operación. El medio estadounidense citó a 5 personas con conocimiento en el asunto que afirmaron que BlackRock evaluó una serie de opciones y habló con otros inversores.

El FT dijo que las posibles opciones incluían ofertas solo por partes individuales del negocio.

Reuters informó con anterioridad que Credit Suisse estaba sopesando sus opciones de supervivencia y estaba bajo la presión de los reguladores para buscar un acuerdo con UBS.

