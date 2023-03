Sequía histórica: FMI despiadado frente a un BCRA desangrado

Sobre una pauta esperada de déficit fiscal en el presupuesto de 1,9%, esta sequía afectará significativamente la situación fiscal. Si además se suma el efecto sobre el cultivo de trigo, los recursos fiscales tendrían una pérdida cercana al 0,6% del PBI. Sobre una pauta esperada de déficit fiscal en el presupuesto de 1,9%, esta sequía afectará significativamente la situación fiscal. Si además se suma el efecto sobre el cultivo de trigo, los recursos fiscales tendrían una pérdida cercana al 0,6% del PBI.

“La pérdida estimada de 7,8 y 8 millones de toneladas de soja y maíz, respectivamente, tendrá efectos significativos en la economía nacional, tanto por su volumen como por su valor de producción”

“Todas las actividades industriales y de servicios que se generan en torno a estos productos se verán muy afectados, como los casos del transporte de carga y los servicios asociados a la actividad agrícola. La caída en la facturación tendrá un impacto directo en los centros productivos por el menor ingreso que tendrán los productores, a la vez que afecta a todos los servicios que se generan por la producción. De este modo, la pérdida de ingresos irremediablemente afectará en forma indirecta a los ingresos de la población”, explicaron.

image.png

Volviendo a la entrevista de El Destape, Emmanuel Álvarez Agis distingue como la sequía no tiene nada que ver con la voluntad de pagar del Gobierno. La meta fiscal que pide el FMI obliga a que el FdT tenga que llevar a cabo un ajuste mucho mayor, la caída en la recaudación que trae la sequía los va a obligar a gastar menos.

Cuando las circunstancias cambian, hay que cambiar el acuerdo

La guerra no era una situación tan grave para Argentina, porque si bien incrementaba los precios de las energías que el país exporta, también elevaba el precio del trigo, de la soja, en términos económicos quedaba bastante empatado.

Sobre esto, recuerda así como durante la guerra hubiese sido bueno elevar las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, carne y derivados, con el fin de cuidar los precios internos, este año, que se encamina a tener una de las peores sequías del siglo, debería dar entrada para que se bajen las retenciones.

Esto último no se puede hacer dado que el FMI limita por las meta fiscal.

La caída en la producción de trigo y soja, que rondará el 40%, da puerta para, según Agis, incumplir el acuerdo con el FMI.

Vamos camino a perder 3 puntos del producto y tener un 2023 sin crecimiento

El FMI no puede usar la misma receta en este escenario, hay que reconfigurar (renegociar) por la gravedad de la sequía, hay un problema que va más allá de la voluntad de pago y eso el Fondo lo tiene que tener en cuenta.

BCRA apretado

En este marco, es importante remarcar la dinámica por la que está pasando la autoridad monetaria. El BCRA hoy, martes 14 de marzo, tuvo que salir a vender US$ 145 millones, haciendo que, en marzo, acumule ventas por US$ 549,50 millones y, en el año, alcance los US$ 1.635 millones

https://twitter.com/guspaqui/status/1635708742736936982 Según trascendidos, pagos de importación de energía y otras importaciones, frente a baja oferta justificaron las ventas oficiales de hoy — Gustavo P Quintana (@guspaqui) March 14, 2023

image.png

