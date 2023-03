Ex ministro 'enterró' a Alberto Fernández (y fuerte confesión)

"No me imagino que Cristina pueda ir a una primaria. Me parece que en una primaria Cristina sale 99 a 1. No creo que nadie se anime a presentarse", subrayó Ferraresi.

Además, el ex ministro habló sobre las internas del Frente de Todos: "Hay distintas miradas y eso generó que nosotros diéramos un debate ante la sociedad y la gente lo toma como un 'se pelean entre todos ustedes'. No entiendo y no creo que en este momento podamos tener una síntesis de un candidato que represente a todos los espacios".

"Hoy Cristina es la que sigue manteniendo la llama viva de un frente electoral. Hay mucho más kirchnerismo en la gente q en los dirigentes", concluyó.

Ferraresi: "Massa asumió antes de que nos vayamos en helicóptero"

El ex ministro de Desarrollo elogió a Sergio Massa y realizó una fuerte revelación sobre su arribo al ministerio de Economía, en medio de la crisis que generaron las salidas de Martín Guzmán y Silvina Batakis.

"Sergio [Massa] asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El Gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importantes y Sergio vino a poner un freno a eso", subrayó el intendente.

"Habíamos llegado a 1.200 millones de dólares de reserva. Los famosos mercados de la Argentina son maravillosos...maneja más plata la quiniela que los mercados de la Argentina. En la quiniela se juega más plata de la que se juega en esa otra timba, pero se genera toda una psicosis y los precios aumentan", lanzó.

"Empezó a haber desabastecimiento, había cosas que no se conseguían. La verdad que era un cóctel explosivo que había que resolverlo y me parece que Sergio tuvo pericia en eso de cómo recuperar rápidamente reservas. Hubo que ceder, porque vino el posicionamiento del dólar soja", argumentó.

Para Ferraresi, la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía significó una "síntesis", ya que "en aquel tiempo el Gobierno tenía separados algunos ministerios que tenían que tener una acción en común, fundamentalmente con respecto al tema de dólares, compra de insumos, todo lo que tenía que ver con la balanza comercial".

"Sergio vino a poner un orden en eso y la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue haciendo todos los días", consideró el intendente de Avellaneda.

