La exministra se fugó, se esconde en Caracas y pide asilo en la Argentina

correa y duarte.png La exministra de Transporte de Rafael Correa, condenada (también) por corrupción, María de los Ángeles Duarte, pide asilo político y la Argentina se lo concedería.

Según la Fiscalía, la exministra de Transporte y, anteriormente, de Obras Públicas formó parte de la estructura que recaudó dinero privado, incluyendo también los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos estatales durante el Gobierno de Rafael Correa.

En el mismo caso fueron sentenciados otros ministros, el ex vicepresidente Jorge Glas y el mismo ex mandatario Rafael Correa, todos se declararon víctimas de una persecución política En el mismo caso fueron sentenciados otros ministros, el ex vicepresidente Jorge Glas y el mismo ex mandatario Rafael Correa, todos se declararon víctimas de una persecución política

"Ecuador ha presentado un enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información", añade el mensaje de la Cancillería al conocerse la fuga y que tomará las medidas más adecuadas ante este incidente.

El ingreso de María de los Ángeles Duarte a la residencia de la Embajada de Argentina, en Quito, ocurrió el 12 de agosto de 2020 para evitar cumplir la sentencia impuesta y la delegación diplomática argentina la recibió en calidad de huésped, por razones humanitarias.

En diciembre de 2022, Argentina otorgó asilo diplomático a Duarte con el que esperaba conseguir un salvoconducto para que la funcionaria condenada por corrupción pudiera salir del país. Pero el Gobierno de Guillermo Lasso respondió que "una persona sentenciada por corrupción tiene que pagar su sentencia", según dijo en ese entonces el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín. Y por eso nunca concedió el salvoconducto que hubiera permitido a Duarte y su hijo, que tuvo junto al cantante argentino Marcelo Pastore, abandonar la embajada argentina en Quito y tomar un avión rumbo a Buenos Aires.

La exministra permaneció dos años en la residencia diplomática en Quito junto a su hijo, que tuvo con el cantante argentino Marcelo Pastore, y a través de este vínculo familiar, es que solicitó el asilo que la Cancillería concedió y nunca pudo utilizar por decisión de Guillermo Lasso La exministra permaneció dos años en la residencia diplomática en Quito junto a su hijo, que tuvo con el cantante argentino Marcelo Pastore, y a través de este vínculo familiar, es que solicitó el asilo que la Cancillería concedió y nunca pudo utilizar por decisión de Guillermo Lasso

La situación política de Lasso se deterioró en los últimos meses, y Duarte utilizó esa coyuntura para planificar su huida rumbo a Caracas. Aprovechó el fin de semana, la complacencia de la policía de Ecuador que custodia la puerta de la embajada argentina y escapó a Venezuela.

El expresidente Correa está asilado en Bélgica. Correa fue condenado por corrupción en la misma causa que Duarte, y creen que habría articulado los contactos en Quito para permitir que su exministra tome un vuelo clandestino rumbo a Venezuela El expresidente Correa está asilado en Bélgica. Correa fue condenado por corrupción en la misma causa que Duarte, y creen que habría articulado los contactos en Quito para permitir que su exministra tome un vuelo clandestino rumbo a Venezuela

