Quiebras, corrida de depósitos y la Gran Recesión 2023

“Pero cualesquiera que fueran sus puntos de vista sobre las probabilidades de una recesión antes de esto, probablemente hayan subido”.

En enero, la mayoría de los economistas encuestados por The Wall Street Journal dijeron que la recesión ya estaba en marcha para 2023. Después del fracaso de SVB, aquellos que creían que Estados Unidos evitaría la recesión estaban menos seguros. Goldman Sachs, por ejemplo, elevó recientemente su estimación de la probabilidad de recesión del 25% al 35%.

Los mercados aún tienen que estabilizarse

Las acciones subieron al inicio de la semana luego de que Federal Deposit Insurance Corp. respaldara los depósitos de SVB y Signature Bank durante el fin de semana. Luego, las acciones se desplomaron cuando el temor por la estabilidad bancaria se extendió a Europa y Credit Suisse. El jueves, subieron cuando Credit Suisse recibió el apoyo del Banco Nacional Suizo y varios grandes bancos estadounidenses prestaron apoyo a un rival más pequeño, el First Republic Bank. Y, de esta forma, cerraban los principales índices hoy, viernes:

image.png

Las ganancias entre las compañías S&P 500 cayeron un 3% en el cuarto trimestre respecto al año anterior, según Refinitiv, una compañía de investigación que rastrea las publicaciones de ganancias.

Como referencia, podemos hacer uso del indicador de riesgo de mercado de activos cruzados global mantenido por Bank of America y ver como este saltó al nivel más alto desde octubre de esta semana, mientras se mantiene por debajo de los niveles alcanzados durante la pandemia y 2008. La métrica mide los niveles de estrés en los mercados financieros, las fluctuaciones de precios de opciones en acciones, tasas, divisas y materias primas mundiales.

image.png

Lisa Erickson, jefa del grupo de mercados públicos de US Bank Wealth Management, afirmaba: "Los mercados realmente solo reflejan un gran nivel de incertidumbre y lo vemos solo a través de los rápidos cambios en los precios".

Y es que, en todos los mercados, la señal más convincente de una recesión es la caída de los rendimientos del Tesoro. Con un mayor hundimiento el viernes, la recesión estuvo liderada por los bonos a más corto plazo, que llevaron toda la curva de rendimiento por debajo del 4%, ya que la agitación bancaria llevó a los operadores a descontar más aumentos de tasas de la Reserva Federal. Pero no todos los instrumentos de renta fija son fatales.

Quiebra de bancos: La corrida de depósitos en Wall Street ya había empezado

Un reciente artículo de Bloomberg comentaba como los depósitos de los prestamistas de Estados Unidos seguían bajando en la semana previa de que se dieran las 3 bancarrotas bancarias. Sobre esto especificaban:

Los depósitos bancarios cayeron US$ 54,4 mil millones a US$ 17,6 billones en la semana que terminó el 8 de marzo, según datos de la Reserva Federal publicados el viernes. Los depósitos han disminuido en unos US$ 500.000 millones desde su punto máximo en abril del año pasado, una caída constante que se suma a las tensiones en el sistema financiero.

image.png

