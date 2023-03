"Yo no grito para la tribuna pero saco a los narcos de la Ciudad"

"Algunas de las medidas que hay que tomar: no vamos a gastar más de lo que tenemos, no vamos a darle a la "maquinita" para financiar el Estado. Vamos a exportar más y hoy tenemos una oportunidad porque el mundo necesita productos argentinos. Este Gobierno no exporta porque nunca tuvo un plan en serio, un plan de desarrollo, acá no alcanza con un plan para bajar la inflación tenés que producir más, exportar más, desarrollar la Argentina, si vos solo enfocás en la baja de la inflación te puede pasar como el Plan Austral. Al principio vamos a plantear un acuerdo de precios y salarios que todos los programas antiinflacionarios en el mundo lo incluyeron, yo estuve estudiando mucho el tema, acá no se puede improvisar, tenemos un equipo que está desarrollando un plan."

La gente ya no llega, no al fin del mes, al final de la semana, van al supermercado y ya no saben cuanto van a tener que pagar. Los comerciantes que venden hoy y tienen que reponer mercadería, la reponen a un precio mayor del que la vendieron, o sea pierden plata.

Renegociar con el FMI:

"Vamos a hacer muchas cosas para bajar la inflación, no podés endeudarte más porque nadie nos presta, tenés que crecer para aumentar los ingresos y tenés que acomodar el gasto. Siempre es bueno renegociar con tus acreedores para que te estiren los plazos y mejoren condiciones. Hay que cumplir con las obligaciones, el desafío de la Argentina es reconstruir la confianza para que inviertan en la Argentina, hay que honrar las deudas. Eso no significa que no puedas buscar renegociar mejores condiciones, plazos más largos, mejores tasas de interés. No es que no hay que pagarle, vamos a tener otro default? De hecho, este Gobierno no entró en default gracias a la unidad de Juntos por el cambio que lo aprobamos en el Congreso."

Energía eléctrica:

"Ayer (viernes 17/03) estuve en Lomas (de Zamora), la gente está desesperada con lo de la luz y la inseguridad, la falta de luz que te trae la falta de agua. Acá no ha habido previsibilidad, no hay una política energética que haya mirado el futuro. Vamos a terminar con los gasoductos, eso nos va a permitir sacar el gas hacia los puertos. Vamos a hacer las plantas de licuefacción que nos permitan exportar gas por barco al resto del mundo. El mundo necesita energía por la guerra y la Argentina tiene el segundo lugar de hidrocarburos no convencionales más grande del mundo, eso es Vaca Muerta, podríamos estar produciendo muchísimo más. Hay que invertir y sacar el gas y el petróleo hacia los centros de consumo."

"Con los cortes de luz desde la Ciudad estamos ayudando a todas las situaciones más críticas, hospitales, centros de salud, escuelas, hogares de ancianos, lugares donde hay electrodependientes, gente mayor en edificios sin agua, estamos ayudando con la gente del SAME, emergencias, bomberos. La Ciudad no es quien controla y regula a Edesur, pero siempre reclamé que la Ciudad debería tener autonomía para controlar y regular las empresas energéticas."

"Habíamos iniciado hacia la mitad del Gobierno de Mauricio Macri todo un proceso para traspasar a la Ciudad y a la Provincia el control de Edenor y Edesur, eso estaba muy avanzado, habíamos empezado a crear un Ente regulador, este Gobierno kirchnerista volvió todo para atrás. Yo coincido con lo que dice Gerardo Morales, la Ciudad por un lado y la Provincia por el suyo deberían ser los responsables de tema energético, quisiera hacerlo, así como pedí hacerme cargo de la inseguridad. El Gobierno Nacional es el responsable, no hubo planificación y hoy tenemos estos resultados."

Como presidente lo primero que haría sería pasarle a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires el control de las empresas energéticas, como son todas las provincias argentinas. Es inexplicable que este Gobierno haya frenado ese traspaso, yo pedí hacerme cargo en su momento.

Medidas si es Presidente

"Antes eran los famosos 100 días, ahora son 100 horas. Lo primero es bajar la inflación, yo voy a bajar la inflación. Otro tema igual de grave es la inseguridad, voy a dar la pelea contra la inseguridad, en la Ciudad de Buenos Aires lo logramos y es un mensaje esperanzador para todo el país, el año pasado llegamos a la tasa de delito más baja en toda la historia, fortalecimos mucho el trabajo de la policía. Ayer me crucé en Lomas con 4 policías que me decían que ni siquiera tienen un handy, no tienen como conectarse para que les avisen que a la vuelta hubo un robo o ellos si encuentran una situación no pueden convocar a un patrullero. Hay que fortalecer a la policía y la tecnología ayuda muchísimo, el sistema de cámaras que tenemos en la Ciudad es de primer nivel mundial, el mapa del delito, información que nos sirve mucho."

Ministro de Seguridad de CABA

"Marcelo D´Alessandro pidió una licencia por 3 meses, se vence recién a principio de abril, antes vamos a tomar con él una decisión. A él le pincharon el celular, le entraron y le espiaron el celular eso es gravísimo y pero todavía, el Gobierno Nacional está usando esa información para hacerle un juicio político a la corte, doblemente grave, dramático. ¿Quién va a invertir en la Argentina con un Gobierno que le hace juicio político a la Corte? La exposición del Presidente del otro día, acusando con el dedo a los miembros de la Corte me dió mucha lástima por la Argentina porque eso se traduce en seguida en gente que no invierte en nuestro país, hay argentinos que no van a conseguir un trabajo producto de eso porque si no hay inversión no hay trabajo, tiene una consecuencia muy directa en la vida de la gente, no es solamente un tema de pelea entre poderes."

CFK

"Yo voy a competir con quien el oficialismo decida, será Cristina, habrá una PASO, será Massa, Alberto Fernández, quien sea. Yo voy a competir con quien sea, no soy yo quien va a elegir el candidato del oficialismo. Yo creo que la gente quiere un cambio, es lo que escucho, recorro el país y en todos lados escucho lo mismo. La gente quiere un cambio, tenemos 100% de inflación anual, récord hace 25 años, 40% de pobreza, la gente quiere un cambio sea quien sea el candidato del oficialismo."

cristina kirchner cfk.jpeg CFK, cuestionadora de HRL desde los días de la pandemia.

Milei y otros candidatos

"Hay razones para que la gente tenga un desencanto con los resultados de la política en la Argentina, yo lo que creo es que el causante de todos estos problemas desde la política es una Argentina que hace 80 años nos agredimos unos con otros, se pelean argentinos con argentinos y no hay manera de ponerse de acuerdo, que el que piensa distinto es un enemigo que hay que matarlo prácticamente y esa es la política argentina. De esos 80 años los primeros 40 entre civiles y militares a los tiros literalmente matándose, y los últimos 40 donde todos los gobiernos democráticos fueron más bien fundadores de este país, cada gobierno empieza de vuelta, todo lo que hizo el anterior es una catástrofe, así no hay ninguna posibilidad de que se construya un país. La política es anti, uno construye su proyecto anti el otro, así no va a funcionar. Tenemos que terminar con esa actitud, hay que canalizar esa frustración de la gente en un proyecto que busque la unidad, yo me comprometo, si soy electo presidente, que voy a dialogar con todos los que sean electos por la gente sea del partido que sea y sea quien sea, me guste o no, esté de acuerdo o no."

"El diálogo es mi convicción y mi convicción no cambia si es primera vuelta o segunda vuelta, hay dos meses de diferencia, ¿qué quiere decir que en dos meses voy a cambiar mis convicciones por lo que me convenga electoralmente? Mi convicción es que la Argentina necesita buscar una unidad entre los que la gente elija, no es un tema de los que están hoy, es los que van a estar a partir de las elecciones. Creo que la grieta ha sido la avivada de algunos políticos que aún sabiendo que era malo para la gente usaban la grieta para sacar algún voto más."

Interna de JxC

"Hoy el sistema de elección de candidatos internos es la PASO, eso dice la ley, cumplamos con eso que elige la gente, en la mayoría de las provincias nos estamos poniendo de acuerdo, pasa siempre que hay cierres de listas hay tensiones muchas en el último momento. En la última elección hubo PASO en 17 provincias y al otro día los candidatos de las listas trabajando juntos y ganamos la elección así. Yo no veo problema, obviamente si las tensiones se pasan. A mi no me vas a ver nunca criticando a alguien de Juntos por el cambio nunca, jamás, no lo hice nunca ni lo voy a hacer, porque creo que eso atenta contra la unidad y contra las posibilidades electorales, al final del día eso favorece al kirchnerismo, yo no lo hago nunca ni lo voy a hacer, no me pongo a juzgar a otros de los nuestros que lo hacen y por más que otros me cuestionen a mi yo no voy a contestar porque no creo en eso. Creo que nuestro enemigo es la inflación, la inseguridad, esos son los enemigos de la gente y eso es lo que tenemos que trabajar y defender."

Tibio contra los piqueteros

"Yo creo en la firmeza de resolver los problemas de la gente, no gritar desde la tribuna, yo gobierno, yo estoy en la cancha, soy uno de los 11 que juega en la cancha, tengo que gobernar, tomar decisiones, tomar decisiones no es fácil. Tomo decisiones, me planto y la firmeza la ejerzo por ejemplo cuando no se cerraron las escuelas, esa es la firmeza que vale, la firmeza de que los chicos tengan clase o la firmeza que tengo para pelearme con los narcos en la Ciudad de Buenos Aires, sacar a los narcos de la Ciudad, meterlos presos y bajar el delito, esa es la firmeza que vale. La firmeza para encarar el plan de transformación de obras más grande de la historia, esa es la firmeza que vale. El resto es gritos desde la tribuna y yo no me engancho con eso, yo soy de los que juegan en la cancha."

Mauricio Macri

"Parte de terminar con las antinomias y con las peleas es jerarquizar el rol de los expresidentes. Con esto de que cada uno empieza de vuelta y todo lo que hizo el anterior es una catástrofe, eso va de alguna manera contra los expresidentes. En muchos países del mundo los expresidentes son gente de consulta, tienen una experiencia única, poca gente tiene la experiencia de ser expresidente, en el caso de Mauricio un nivel de relación en el mundo, un nivel de respeto que él ha logrado, armó el G20 en la Argentina, toda esa experiencia que él tiene es muy valiosa. Yo tengo una relación con él de 25 años y seguro sería alguien para escuchar, muy poca gente tiene la experiencia de ser expresidente de un país. Jerarquizar la figura de los expresidentes en nuestro país es algo pendiente."

Francisco

"El Papa no necesita invitación, yo lo respeto mucho, lo veo siempre primero como el padre de la Iglesia Católica a la que yo pertenezco además. Creo que lo último que tenemos que hacer con él es darle connotaciones políticas ,a veces de hace la interpretación, de la interpretación, de la mueca que hizo cuando lo vió a fulano o a mengano, es muy tirado de los pelos esas interpretaciones. Es una decisión de él venir a la Argentina pero me imagino que a todos los argentinos nos gustaría que venga."

