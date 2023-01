Warner buscaba 'quitarse' a Henry Cavill desde el 2018

image.png Tobey Emmerich exjefe de Warner.

Después de que se confirmó oficialmente que Henry Cavill había terminado como Superman de DCU, el nuevo productor creativo James Gunn reveló que en realidad está buscando un nuevo Superman que no tendrá nada que ver con el anterior. El proyecto de Gunn se centrará en un Clark Kent más joven y no será una historia de origen, sino una parte anterior de su vida. No está claro en este momento si Gunn dirigirá el reinicio él mismo o si se seleccionará a un cineasta diferente.