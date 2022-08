Encontrar una canción tarareando, estas apps pueden ayudar

¿Escuchaste una canción que te gustó en una serie, o una publicidad y no la encontraste en ningún lado? Seguro te hallaste en este dilema: Googleaste la melodía, la tarareaste, una, dos veces, nada coincide. Seguro que la canción se perderá para siempre en el éter digital si no la pudiste hallar en este preciso momento. ¡Si tan sólo hubiera una aplicación que te ayude a saber de qué canción se trata! Esperen. La hay, y no sólo una. La mejor parte es que, ¡Ahí dice gratis! ¡Y están disponibles para Android!