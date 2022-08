Claves para cuidar el celular por dentro y por fuera

reiniciar-movil.webp Reiniciar el celular es una de las primeras alternativas a considerar si el dispositivo está lento

Falta de espacio, un clásico

¿Por qué si borramos todos los videos de WhatsApp el teléfono no tiene espacio igual? Este escenario es más familiar de lo que creemos: Eliminamos una aplicación, dos, y el ícono de espacio insuficiente sigue asomándose en las notificaciones. La falta de espacio es una de las causas más comunes en la disminución del rendimiento, y muchas veces no es por culpa de ese video que mandó la tía Estela noventa veces porque todavía no entiende la mensajería instantánea, sino por las aplicaciones preinstaladas, conocidas como bloatware.