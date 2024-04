Sergio Lapegüe hizo un asado y generó debate: El insólito motivo

"El deterioro físico es muy fuerte, para la familia es muy doloroso, yo no sé si ellos se dan cuenta o qué, entonces yo la visito todos los días”, dijo el conductor.

A pesar de su desmejora, el periodista contó que el piano los une:

Yo me voy a tocar solo el piano, las cuidadoras la lleven porque no puede caminar, la ponen frente a mí y de pronto les dice a las cuidadoras: ‘Sergio’ Yo me voy a tocar solo el piano, las cuidadoras la lleven porque no puede caminar, la ponen frente a mí y de pronto les dice a las cuidadoras: ‘Sergio’

Y acto seguido reveló: "Y yo lloro y empiezo a tocar porque me doy cuenta de eso, pero desconsolado, porque me está viendo a mí".

