Gerardo Romano cruzó con furia a Javier Milei: "Es un sádico"

Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson

Hace algunas semanas Gerardo Romano brindó un móvil desde Mar del Plata para el programa de Chiche Gelblung por la pantalla de Crónica cuando mostró los remedios que toma a diario. Fue en ese entonces que el artista reveló que ha sido diagnosticado con Parkinson.

"Esto es la mesa de un jubilado. Crema de marihuana para el dolor, otra para las encías, esto para el Parkinson, para el colesterol. Esto es la vejez", expresó. El periodista no dejó pasar desapercibido el comentario y preguntó: "¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo? Porque no se te nota".

Y el artista contestó tajante: "No se me nota porque laburo mucho, y porque no doy conferencias diciendo 'tengo Parkinson'". Y brindó detalles de cómo lo lleva a diario en relación a su trabajo.

"Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo. Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘Perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo”, señaló quien fue diagnosticado hace siete años.

