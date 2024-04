Amor sobre ruedas: La divertida foto del Chino Darín y Úrsula Corberó

La crítica "internacional" del Chino Darín a Javier Milei

Si bien desde hace años el Chino Darín se encuentra radicado en España, el actor hace algunas semanas no dejó pasar los ataques del presidente Javier Milei contra la cultura nacional.

“El gobierno de Milei está atacando el mundo de la cultura como si fuéramos parásitos del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere de hambre”, manifestó en diálogo con la revista GQ.

Y agregó: “Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en la Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”.

"Los seguidores del gobierno de Milei, tan enfatizados, creen que los niños del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro”, cargó el reconocido actor.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Gran Hermano: el impactante video que revela quién será la próxima eliminada

Nicole Neumann destrozó a Fabián Cubero y reveló toda la verdad

Gerardo Romano cruzó con furia a Javier Milei: "Es un sádico"

Wanda Nara destruida por un nuevo escándalo familiar

Libertadores-Sudamericana: Balance positivo para los equipos argentinos